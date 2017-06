MÉNDEZ DE VIGO DICE QUE LE INQUIETARÍA QUE FUTBOLISTAS COMO RONALDO "FUERAN DEFRAUDADORES"

Etiquetas

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró hoy que le inquietaría que grandes estrellas del fútbol como Cristinao Ronaldo "fueran defraudadores", en referencia a que la Fiscalía de Madrid haya denunciado a este jugador del Real Madrid por un presunto fraude tributario de 14,76 millones de euros.En declaraciones a Radio Nacional recogidas por Servimedia, Méndez de Vigo dijo que hay que ser "prudentes" con la investigación a la estrella madridista, pero destacó que sería preocupante que las estrellas del fútbol no cumplieran con sus obligaciones con Hacienda."A mí lo que me inquietaría", afirmó el portavoz, "es que (los futbolistas) fueran defraudadores. Lo que me tranquiliza es que el Estado de derecho funciona y, si eso se produce (que se defrauda), hay una reacción y les obligaremos a pagar, como es lógico".En todo caso, también apuntó que hay que ser "prudentes" con la investigación a Ronaldo, pero remarcó que "todos los españoles y los portugueses que residen en España somos iguales ante la ley y todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones fiscales".Insistió en que hay que ser "prudentes" y dejar que las investigaciones "sigan su curso y no criminalizar a una persona porque pueda haber una discrepancia en sus declaraciones de la renta, esperemos a ver cuál s el final de la historia". No obstante, reiteró que "todos iguales ante la ley y todos tenemos que pagar impuestos".