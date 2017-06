MOSCOVICI: LOS FUTBOLISTAS “NO NECESITAN” GANAR MÁS DINERO “CON MONTAJES FISCALES”

Etiquetas

- La Comisión Europea ha pedido a los intermediarios “transparencia”. El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, aseguró hoy en el Foro de la Nueva Economía que futbolistas como Cristiano Ronaldo “ganan tantísimo dinero gracias a su talento, y no necesitan ganar más con montajes fiscales, si se comprueba” que se han producido fraude.Así lo señaló durante su intervención en el citado acto informativo, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum y en el que se refirió de esta manera a los casos de presunto fraude fiscal de futbolistas en España.Moscovici aseguró ser un “inmenso admirador de Ronaldo” y añadió que “esos futbolistas que ganan tantísimo dinero gracias a su talento no necesitan ganar más con montajes fiscales, si se comprueba” que han existido.Por ello, el comisario de Asuntos Económicos y Financieros señaló que la Comisión Europea ha solicitado a los intermediarios “transparencia”.“No tengo nada contra banqueros, abogados, asesores fiscales, yo no lucho contra profesiones, lucho contra el secreto”, afirmó, para agregar que el mundo “ya no puede apoyarse” en el secreto y, en este sentido, señaló que “las administraciones de Hacienda tienen que poner fin a esos trucos ilegales o abusivos”. “Maniobras normales, muy bien, pero abusivas no”.