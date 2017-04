El PSOE exige la destitución de la delegada del Gobierno en Madrid tras ser denunciada por Anticorrupción

Etiquetas

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha exigido formalmente la destitución de la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, tras haber sido denunciada por la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto fraude en su etapa de concejal en equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid y en el que también se ha denunciado a Pablo González, hermano del expresidente regional, Ignacio González.

Para Hernando, Dancausa ya no cumple las condiciones para ejercer su labor de coordinación de las fuerzas de seguridad en la Comunidad de Madrid, y como su cargo no es de elección ciudadana, sino de nombramiento, debe ser destituida "inmediatamente". "Habiendo sido denunciada por la Fiscalía por un delito de fraude, no puede seguir al frente de la Delegación del Gobierno", ha remachado en rueda de prensa en el Congreso.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Madrid contra 16 personas, entre las que se encuentra la actual delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, el hermano del expresidente de la Comunidad Ignacio González, Pablo González o el director general de Seguridad de la Comunidad Enrique Núñez, a los que imputa un delito societario en una operación de Mercamadrid en 2013.

El motivo es una operación de Mercamadrid denunciada hace un año por la actual equipo de gobierno municipal por presuntas "prácticas irregulares" encontradas en esta sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento en un 51 por ciento, con "responsabilidades políticas por mala gestión".