La RTVA elimina las piezas musicales de los programas nocturnos "sospechosas" por el presunto fraude en la SGAE

El subdirector general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Joaquín Durán, ha informado este martes en comisión parlamentaria de que una de las actuaciones que se ha llevado a cabo en la entidad autonómica, después de que se haya conocido de la operación contra un presunto fraude cometido por trabajadores de la SGAE, es la eliminación de las piezas musicales que pudieran ser "sospechosas" por ese presunto fraude de dichos programa nocturnos.

Durán ha explicado que esto es lo que se está llevando a cabo en relación a la emisión de dichos programas musicales nocturnos en cuestión, programas que continúan emitiéndose sin esas piezas "sospechosas" porque, según el subdirector, "la fórmula de programación no está en cuestión" ya que esto es "un modelo de negocio de las televisiones públicas y privadas que permite el retorno de una parte del canon actual y que se le abona como cantidad de gestión de derechos".

En este sentido, ha querido dejar claro que lo que "realmente se está investigando" es el "acaparamiento por parte de un número muy reducido de autores -pertenecientes a la SGAE-- de esos programas nocturnos de todas las televisiones mediante el incremento desmesurado de obras registradas a través de familiares y testaferros".

A petición de PSOE-A, PP-A, Podemos y Ciudadanos, Durán ha informado sobre las consecuencias para la RTVA de la operación contra un presunto fraude cometido por trabajadores de la SGAE y que ha dado lugar a que el Comité de Dirección de Canal Sur Radio y Televisión haya decidido abrir un expediente laboral informativo para conocer la gestión realizada por el trabajador responsable de la editora musical, Carlos Salazar, y, mientras concluye la investigación, apartarlo de sus funciones, respetando su presunción de inocencia.

"Hasta que se aclare la situación nos parece razonable dejar de emitir cautelarmente las obras cuya autoría es de alguna de las señaladas en el auto del juez", ha dicho Durán, que ha añadido que los programas musicales nocturnos son "legales y regulares" y que la denuncia va en la línea de un "posible fraude de autores que podría estar perjudicando al resto de los socios de la SGAE".

Durán ha dicho que es pronto para pronunciarse sobre cuánto podría afectar a la RTVA el hecho de haber emitido programas con las piezas musicales posiblemente afectadas del fraude, porque eso "lo tendrán que dilucidar las investigaciones", aunque sí ha admitido que desde todas las cadenas "se han emitido este tipo de programas" y, concretamente, desde la RTVA se está "colaborando" y se ha facilitado "de manera rápida y veloz" la información solicitada por parte de las autoridades investigadoras.

Sobre esto ha insistido en que la supuesta estafa sería "una estafa de la Sgae" donde "no hay dinero público" porque la RTVA lo que hace es cobrar de la Sgae por los derechos a emitir las piezas musicales. "No hay implicación de la RTVA, cero implicaciones", ha defendido. Además, ha apuntado que se encuentra a la espera de que se tome declaración al responsable de la editora musical, Carlos Salazar, alguien "que no es directivo" tal y como ha remachado el subdirector, y al quién se le ha abierto un expediente informativo y se le ha apartado de sus funciones.

HAY QUE ESTAR "MÁS ALERTA"

La diputada de Ciudadanos María Isabel Albás ha destacado que la investigación a la SGAE es algo "sorprendente" porque supuestamente los autores envueltos habrían actuado en colaboración con profesionales en el seno de las televisiones y no se haya estado "alerta" para detectarlo. "Es cierto que estamos a la espera de lo que diga el juez, pero si se estuviera más alerta, estas cosas no pasarían", ha insistido.

En esto ha coincidido el diputado de Podemos Jesús Romero, que ha preguntado a Durán si la dirección de la RTVA que mantenía a Salazar en su puesto conocían las gestiones que presuntamente estaba realizando y "miraron para otro lado". Además, ha criticado que Durán haya dicho que en el supuesto fraude no hay envuelto dinero público y por eso le ha preguntado que, si se demostrase "quién lo va a pagar" porque "las sentencias dicen que hay que devolver el dinero" y, en ese caso "debería hacerlo la RTVA".

El diputado del PP Miguel Ángel Torrico ha opinado que "un fraude de cien millones de euros no se ha generado en dos días" como para que haya pasado desapercibido y ha acusado a Durán de "no vigilar debidamente" al respecto. Además, ha solicitado al subdirector que "se dejen de emitir contenidos fraudulentos". "Cuando se ha conocido el presunto fraude cadenas como Telemadrid o la Televisión de Aragón suspendieron inmediatamente este tipo de programación y entre las que no lo ha hecho está Canal Sur", ha añadido.

Por parte de IU, el diputado José Antonio Castro ha instado a Durán a abrir una investigación interna en el seno de la RTVA en referencia al presunto fraude en la SGAE y a la posible implicación de Salazar para esclarecer "cuáles han podido ser los mecanismos para que un trabajador pueda beneficiarse de los ingresos de una empresa". "La infalibilidad se le ha caído por el suelo", ha asegurado Castro.

"NO SE PUEDE EXPLICAR MÁS"

Por otro lado, la diputada socialista Ángeles Férriz ha defendido a la RTVA y ha criticado que los grupos hayan solicitado la comparecencia de Durán para "sembrar dudas" sobre la entidad que, según ha dicho, "está teniendo en cuenta que lass dirigencias son secretas y está facilitando con transparencia y rapidez" lo que solicitan los investigadores para aclarar el asunto.

"Se ha apartado al señor Salazar, se le abre un expediente y se retira la música que está afectada, si ustedes piensan que se puede hacer algo más, lo hubieran dicho, pero no se puede hacer más", ha remachado Férriz, que ha insistido en "respetar" las investigaciones y la presunción de inocencia de las personas que puedan estar envueltas.