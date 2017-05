MADRID. TEZANOS ACLARA QUE SÓLO ESTÁ IMPUTADO POR “BLANQUEO DE CAPITALES, NO POR FRAUDE NI CORRUPCIÓN”

Etiquetas

Alfonso Tezanos, expresidente de la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid (Fedecam), de Cecoma y miembro de CEIM, declaró hoy, antes de comparecer en la comisión de la Asamblea regional que investiga el llamado ‘caso Aneri’, relacionado con el supuesto fraude en cursos de formación, que en el Juzgado número 9 de Madrid “no estoy imputado por fraude de formación ni por corrupción, sino por blanqueo de capitales”.Reiteró que no está imputado “por fraude en formación ni fraude en subvenciones ni por manipulación en cursos de formación”, y “eso no lo saben ni los ciudadanos ni los que leen los periódicos”. Tezanos dijo que, aunque se le ha acusado de ser uno de los cabecillas del fraude de la formación en Madrid, “no lo soy; si no, estaría imputado por ello”.Asimismo, comentó que acude a comparecer “con total y absoluta disposición” y explicó que “no creo que diga cosas distintas a las que he comentado en el Juzgado 9 de Madrid, donde declaré el año pasado después de tres años”.“Tenía muchísimas ganas de declarar, porque durante tres años no había tenido esa oportunidad a pesar de que se lo había pedido a la Policía”, manifestó, y destacó que en ese periodo de tiempo “he tenido que ver cómo el poco o mucho prestigio que tenía quedó tirado por el suelo”. “En tres años he tenido que asistir a mi ruina económica y en este tiempo he tenido que estar pensando durante mucho tiempo qué tenía que decir en el juzgado”, añadió.Preguntado por la relación entre la CEIM y la Cámara de Comercio, aseguró que “a última hora sí existía relación porque una parte de los planes de formación de CEIM se encargaba a la Cámara, pero creo que eso fue en los últimos años de mi vida institucional, es decir, en los años 2011-2012”.