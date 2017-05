Tezanos dice que a "todos" les vino bien culparle del "caos" de la formación y que Aneri es un "hombre fuera de sí"

Etiquetas

El expresidente de las asociaciones Fedecam y Cecoma, Alfonso Tezanos, ha asegurado que "no es el valedor" del empresario José Luis Aneri, uno de los principales implicados en la trama madrileña de los cursos de formación, al que ha definido como un "hombre fuera de sí", y cree que a "todo el mundo le vino de maravilla" señalarle como el "culpable" del "caos de los cursos de formación".

En su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid, Tezanos ha indicado que por una "serie de circunstancias" (entre las que ha citado el crecimiento de Fedecam o que sonaba como "sustituto" del expresidente de Cámara de Comercio) señalarle como responsable del presunto fraude en los cursos de formación.

"Yo no sé si soy el tonto útil. La Policía nunca me quiso escuchar", ha asegurado Tezanos para indicar que está convencido de que se le va a exculpar, ha precisado que solo está imputado por blanqueo de capitales, y que ha permitido "todo lo que tenía" por la implicación en este caso, puesto que se dedicaba a la consultoría y tras conocerse su detención en 2014, tuvo que cerrar Fedecam ante la "estampida" de las empresas.

Al final de su comparecencia, el empresario se ha dirigido a los miembros de la comisión visiblemente afectado (llegando a llorar durante unos instantes) al remarcar que ha "perdido todo" y que es el principal interesado en comparecer para explicar cualquier cuestión, porque es el principal interesado en demostrar "su inocencia". "Estoy más solo que la una (...) Estoy muy jodido", ha enfatizado.

COMUNICÓ A LA COMUNIDAD LOS PROBLEMAS EN FORMACIÓN

Por otro lado, el empresario ha asegurado que el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid era "perfectamente conocedor" de los problemas que estaba habiendo en la ejecución de los cursos de formación para prevención de riesgos laborales entre finales de 2012 y en 2013, cuando se lo comunicó al subdirector general Joaquín Velázquez.

Sin embargo y a preguntas de los grupos políticos, Tezanos ha indicado que mantuvo dos reuniones con el entonces viceconsejero de Empleo de la Comunidad de Madrid, Juan Van Halen, y que en ninguna se trató el asunto de posibles de la no ejecución de cursos de formación que desplegaba Aneri.

También ha señalado, sobre el supuesto acuerdo de Aneri con la Fiscalía para salir de la cárcel, que desconoce si ese punto y los "famosos cuatro hitos" --en alusión a los cuatro puntos en los que se basaría ese acuerdo-- es así o si se lo "ha inventado".

Además, ha asegurado que también desconoce cómo fue posible o si figuraran nombres de afiliados del PP del distrito de Latina en la lista de alumnos de los cursos de la empresa que dirigía Aneri para la prevención de riesgos laborales.

ANERI HIZO "LO QUE LE DIO LA GANA"

Tezanos ha indicado que conoció Aneri aproximadamente en el año 2006 y que era técnico superior de prevención de riesgos laborales y que fue gracias a una persona, el empresario Víctor Porta (también implicado en el caso), que se dedicaba a la consultoría.

Así, se le sugirió que podía ser la "persona adecuada" para llevar a cabo una empresa sobre formación de riesgos laborales, denominada Preventiva de Riesgos Laborales, para realizar estas funciones en las empresas de la federación.

El empresario ha expuesto en su comparecencia en comisión que él "no era valedor" y que Aneri no le dijo que iba a realizar ningún tipo de fraude, algo que no hubiera "permitido ni consentido". "No me dijo que iba a hacer 'A' y luego hacer 'B'. Lo que hizo fue lo que le dio la gana", ha apostillado.

Por otro lado, ha comentado que no sospechó nada sobre posibles actividades fraudulentas y que el "run run" de que había problemas con los cursos de formación de Aneri empieza a conocerse a finales de 2012 y en 2013.

Tezanos ha asegurado también que él no despachaba con Aneri y que por la sede de Fedecam "prácticamente ni venía". Sí ha comentado que se le puso en contacto con las asociaciones de la federación por la cuestión de la formación de riesgos laborales.

A su vez, ha comentado que no sospechaba ninguna irregularidad pero que cuando Aneri se trasladó en 2009 a unas oficinas de la calle Orense, el control sobre su actividad prácticamente era "nulo". A finales de 2009, no existía actividad con Aneri, según ha relatado el empresario. "Yo con el señor Aneri no he despachado", ha insistido.

En su intervención, ha indicado que no tenía amistad "íntima" con Arturo Fernández, presidente de CEIM, pero que éste sí manifestaba que era "simpático" y una persona "muy trabajadora". Por otro lado, ha indicado que sí echó en falta un gesto de "ánimo" y una "palmadita en la espalda" de Fernández cuando empezó a tener problemas en relación al caso de presunto fraude en cursos de formación.

Por su parte, ha explicado que él realizó unas manifestaciones cuando "salió todo chulo" diciendo que iba a devolver una cantidad de unos 800.000 euros, si bien ha añadido que luego hubo una reunión de la comisión ejecutiva de la federación, donde se manifestó que las subvenciones estaban "justificadas" y el dinero "gastado" y, por tanto, que no se podía hacer.