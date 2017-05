Tezanos dice que sólo está imputado por blanqueo y lamenta que su prestigio "ha quedado tirado por los suelos"

Etiquetas

"Yo no he recomendado a Aneri para nada, y menos para cursos. Y tampoco lo traje de Córdoba. Vino él solito", ha dicho

El expresidente de las asociaciones Fedecam y Cecoma, Alfonso Tezanos, uno de los supuestos cabecillas de la trama madrileña de los cursos de formación más conocida como 'caso Aneri', ha asegurado este viernes que no está imputado por fraude en subvenciones o por corrupción, "sino sólo por blanqueo de capitales".

En los pasillos de la Asamblea de Madrid, minutos antes de comparecer esta mañana en la comisión de investigación sobre corrupción política, Tezanos ha dicho a los periodistas que viene a la Cámara regional "con total y absoluta disposición, como no puede ser de otra manera".

"Hay que venir. No creo que no diga cosas distintas a las que he comentado y ya he dicho en el Juzgado 9 de Madrid, donde declaré el año pasado después de tres años. Lo que dije allí creo que lo puedo repetir hoy perfectamente. Afirmé que tenía muchísimas ganas de declarar porque durante tres años no había tenido esa oportunidad a pesar de que se lo había pedido a la Policía. Y la Policía no accedió a esa declaración", ha añadido.

El encausado se ha quejado de que durante todo este tiempo ha tenido que ver "cómo el poco o mucho prestigio que tenía quedó tirado por el suelo". "En tres años he tenido que asistir a mi ruina económica y en este tiempo he tenido que estar pensando durante mucho tiempo qué tenía que decir en el Juzgado. Y ya se lo dije a su señoría: tenía muchas ganas de declarar y aquí también, por supuesto", ha agregado.

Preguntado por la relación entre CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid sobre cursos de formación, Tezanos ha confirmado que a última hora sí existía relación entre ambas instituciones, dirigidas en aquel momento las dos por el empresario Arturo Fernando, "porque una parte de los planes de formación de CEIM se encargaba a la Cámara". "Pero creo que eso fue en los últimos años de mi vida institucional, es decir, en los años 2011 y 2012. Antes, CEIM creo que encargaba la formación a empresas independientes, algunas importantes", ha explicado.

CULPA A ALGUNOS PERIODISTAS

En otro momento, Tezanos ha culpado a algunos periodistas de su sutuación, cuando se empezó a decir "que era el gran responsable del fraude de la formación en Madrid". "Y eso diciéndolo durante diciembre de 2012 y enero, febrero y marzo de 2013 hasta el punto que la mayoría de las personas obviamente me han juzgado y condenado, algunos amigos míos, y lo han hecho por esas noticias que salen", ha dicho.

"Por más que intenté desmentirlas y reunirme con los periodistas y por más que se les intentó aclarar esas informaciones, con documentación que nunca quisieron, se limitaban a decir que no me creían y publicaban lo que consideraban", se ha quejado.

El compareciente ha destacado que en el Juzgado número 9 de Madrid "no está imputado por fraude de formación ni por corrupción, sino por blanqueo de capitales, no por fraude en formación ni fraude en subvenciones, ni por manipulación de cursos de formación". "Pero eso ni lo saben ni los ciudadanos ni los que leen los periódicos. Si usted tiene que hacer una pregunta a la gente de quién es el responsable del fraude los cursos de formación todo el mundo dirá que el señor Tezanos, cuando no lo soy. Si no estaría imputado por ello", ha apostillado.

Por último, Alfonso Tezanos se ha desvinculado del supuesto máximo responsable de esta trama, el empresario José Luis Aneri. "No tengo ni la menor idea de Sinergia, que dirigía Aneri, porque en aquella época, a finales de 2009, ni era socio ni tenía ni relación ni con vinculación con él. Y por eso en el 2011 y 2012 lo desconozco totalmente. Yo no he recomendado a Aneri para nada, ni mucho menos para cursos de formación. Y tampoco lo traje de Córdoba. Vino él solito", ha concluido.