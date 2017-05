Van Halen asegura que la "maquinaria funcionó" cuando hubo datos concluyentes sobre fraude en la formación

Etiquetas

Ha explicado que se revocaron subvenciones valorados entre 8 y 9 millones de euros entre 2009

El exviceconsejero de Empleo de la Comunidad de Madrid Juan Van-Halen ha asegurado este viernes que la "maquinaria funcionó" cuando tuvieron en el Gobierno regional datos concluyentes sobre un supuesto fraude con los cursos de formación y se procedió a la revocación de las subvenciones.

En concreto, ha indicado que en octubre de 2013 hubo un informe que apuntaba solo a irregularidades administrativas en la justificación de cursos de formación y que fue en febrero de 2014 cuando hubo un informe "concluyente" sobre el presunto fraude.

Así lo ha detallado durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la corrupción política en la Comunidad en la Asamblea de Madrid en relación con el caso de presunto fraude del curso de formación, el conocido como 'caso Aneri'. Según ha apuntado, la revocación de subvenciones osciló entre 8 o 9 millones de euros desde 2009.

En su comparecencia ha indicado que fue en febrero de 2014 cuando hubo un informe "concluyente" y, en alusión a la teleformación, ha señalado que se comprobó que se creó una plataforma de forma "artera" para simular las conexiones de asistentes a dichos cursos.

El exviceconsejero ha explicado que en septiembre se le comentó de forma verbal que podía haber algún problema con la justificación de los cursos de formación a finales de septiembre de 2013 y en octubre de ese año se remite un informe donde se habla de posibles irregularidades administrativas, si bien había técnicos que indicaban que se habían prestado esas acciones informativas.

Ante esta discrepancia, Van Halen ha indicado que dijo que se investigara esta situación para aclarar si había irregularidades y que fue en febrero de 2014 cuando hubo datos concluyentes al respecto. Ante "potenciales irregularidades" se inició un proceso de revisión "paulatina" y en octubre de 2013 solo se podía afirmar que había un "problema de justificación", ha dicho, para agregar que la supervisión que se ejercía en la Comunidad era "correcta" y que "nadie encubrió nada".

En este sentido, ha asegurado que esa supervisión era superior a lo que marcaba la legislación estatal y del límite legal, pues se que alcanzaba el 65 por ciento de los cursos de formación, cuando a nivel nacional el mínimo planteado era del 5 por ciento.

Por otro lado, ha comentado que recuerda una reunión con la entonces directora general de Formación de la Comunidad de Madrid Patricia Herrero y el expresidente de Fedecam Alfonso Tezanos en octubre de 2013 pero que no se habló de nada que tuviera que ver con un presunto fraude.

Van Halen ha señalado sobre la comprobación de los cursos que éstos finalizaban a finales de septiembre y que se dejaba hasta febrero para justificar las subvenciones, dejando también un plazo de unos 45 días para alegar. Así, las revocaciones cursan en junio.

También ha sido preguntado por una grabación incluida en el caso Aneri en el que Herrero conversa con un subordinado. En ese audio, difundido en medios de comunicación, la exdirectora general manifiesta que no es partidaria de acudir a la Fiscalía y que ha hablado de este asunto con Van Halen.

Preguntado sobre si le manifestó a Herrero que no era partidario de ir a la Fiscalía, el exviceconsejero ha señalado que él "no ha dicho eso" y que tampoco a escuchado ese audio. No obstante, ha afirmado que nunca le dio la impresión de que la exdirectora no quisiera ir a la Fiscalía para subrayar que no fue hasta febrero de 2014 cuando se tienen datos concluyentes sobre el presunto fraude.

Ha recalcado que él indicó que se investigara "a fondo" las irregularidades administrativas que se detectaron en octubre de 2013 y que la intención de la Comunidad de Madrid era "esclarecer este asunto lo antes posible". A su vez, Van Halen ha indicado que antes de febrero de 2014 una asociación puso una denuncia y que luego la Comunidad se personó en el caso.

Por otro lado y preguntado por el cese del que fuera el subdirector general de formación Joaquín Velázquez tres días antes de su declaración a la Policía Nacional, el exviceconsejero ha subrayado que fueron ceses que se realizaron por falta de confianza.

En la sesión de la comisión de investigación también ha comparecido la exdirectora general de Formación de la Comunidad de Madrid, imputada en el caso, que se ha acogido a su derecho a no declarar ante las preguntas de los grupos parlamentarios. En su intervención, simplemente ha comentado en algunas preguntas que el relato de los hechos era "incierto".