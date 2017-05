Un testigo estafado por Ruiz-Mateos: "Le dejé dinero al padre otra vez porque me llamó llorando"

Etiquetas

Un testigo del juicio a los hermanos Ruiz-Mateos, que tiene lugar en Palma, ha dicho que su padre, José María, le llegó a robar cerca de dos millones de euros en tres ocasiones y que la última vez, después de que ya no le hubiera pagado, se lo volvió a dejar porque le "llamó llorando".

El testigo, que dejó dinero al padre de los Ruiz-Mateos después de que este no le hubiera pagado un millón de euros por las obras de construcción de la fábrica Dhul en Jaén que no se acabó, ha expresado que se lo volvió a prestar porque le "amenazó" con que si no le daba "más dinero para comprar género e iniciar la actividad, no le podría pagar".

"Me amenazó y me dijo que si no le daba, no me podía pagar, que tenía para cobrar un montón de dinero y no me podía pagar", ha dicho.

"Soy el mayor perjudicado de todos, yo pago a toda la gente, pago al contado (...) y me siento estafado, engañado y arruinado", ha señalado en respuestas a su abogado defensor.

A preguntas de la representante del Ministerio Fiscal, Ana Lamas, el testigo, representante de la empresa Euromontajes, ha dicho que no conoce a los hijos varones de Ruiz-Mateos, todos investigados en este caso que trata una pregunta estafa relacionada con la venta de dos hoteles.

A esto, una de las acusaciones particulares le ha preguntado que si no conocía a los hermanos Ruiz-Mateos "por qué les ha saludado momentos antes del juicio" y ha respondido: "A mí, si una persona me saluda, yo le saludo, aunque no le conozca". Además, ha aseverado que los había visto "por la prensa" pero que "no les conocía".

Euromontajes fue el último tenedor del hotel Beverly Playa en Paguera (Mallorca), y por esto le han preguntado al testigo, administrador único de la empresa, si la hipoteca de este establecimiento, que reconocía una deuda de 20 millones de euros, se hizo a su favor "para proteger el hotel". Tras esta pregunta, ha dicho que "no, no tiene nada que ver".

Finalmente, la hipoteca se acabó por rescindir por ser una deuda ficticia o inveraz, según el escrito del Ministerio Fiscal que acusa a los hijos varones de Ruiz-Mateos de no haber pagado el precio acordado, 11,7 millones de euros, por el hotel de Paguera y el Beverly Park en Maspalomas (Gran Canaria). Les pide siete años de cárcel para cada uno.