Fiscales de Brasil hacen una nueva oferta de multa a la inversora mayoritaria de JBS

Etiquetas

Fiscales federales de Brasil han hecho este domingo una nueva oferta a J&F Investimentos, accionista mayoritaria de JBS S.A., para que pague una multa de 10.990 millones de reales (unos 3.018 millones de euros) por su papel en un escándalo por corrupción.

La nueva oferta es ligeramente más baja que la propuesta previa de 11.200 millones de reales (cerca de 3.075 millones de euros), que la compañía había rechazado contraofertando 4.000 millones de reales (unos 1.098 millones de euros).

Los fiscales no la aceptaron, al igual que la siguiente oferta de la firma, que ofreció pagar 8.000 millones de reales (alrededor de 2.196 millones de euros).

Las negociaciones para llegar a un acuerdo continúan tras los testimonios oficiales de los dueños de J&F, los hermanos Joesley y Wesley Batista, de que gastaron 600 millones de reales (cerca de 165 millones de euros) para sobornar a 1.900 políticos en los últimos años.

Joesley Batista está en el centro de una investigación por corrupción contra el presidente, Michel Temer, tras grabar en secreto una conversación con el mandatario en marzo en la cual Temer parecía consentir el soborno al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha por su silencio en un caso de corrupción.

El magnate brasileño también reconoce que hizo cuantiosas aportaciones a los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff a través de los ex ministros Guido Mantega y Antonio Palocci. En 2014, el saldo de las cuentas en Brasil y en el extranjero de ambos ex mandatarios alcanzaba los 150 millones de dólares.

La transcripción de las grabaciones y los audios se conocieron después de que Edson Fachin, el magistrado responsable de la investigación del caso 'Lava Jato' en el Tribunal Supremo, levantara parte del secreto de sumario argumentando que, de no hacerlo, podrían cometerse más delitos como los investigados.

Temer aclaró el jueves por la noche que no dimitirá. La oposición, sin embargo, ya ha solicitado un 'impeachment' en su contra. De salir adelante, sería el segundo en menos de un año en Brasil, después del que el propio Temer ejecutó contra Rousseff por irregularidades contables.

El caso 'Lava Jato', que investiga el pago de sobornos a cambio de la adjudicación de contratos de la petrolera estatal, Petrobras, ha derivado en muchos otros que han salpicado a políticos de todos los signos y amenazan con hacer caer a Temer y su Gobierno.