LA AUDIENCIA CONCEDE A BRASIL LA EXTRADICIÓN DEL CEREBRO DE LA TRAMA CORRUPTA DE PETROBRAS

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la extradición a Brasil de Rodrigo Tacla Durán, presunto cerebro financiero en el caso de corrupción de Petrobras y abogado de Odebrecht, a condición de que en casos similares de doble nacionalidad, las autoridades brasileñas concedan la extradición a España. En la vista de extradición celebrada el pasado 11 de mayo, Tacla Durán pidió no ser extraditado a Brasil, por entender que su vida corre peligro al estar amenazado de muerte y aseguró que su negativa no es por miedo a enfrentarse a la justicia.En la diligencia de extradición, que se desarrolló en el tribunal español, Tacla defendió, además, que tiene la nacionalidad española y subrayó que no puede regresar a Brasil "por cuestiones de seguridad".Ahora la audiencia Nacional accede a conceder la extradición a las autoridades brasileñas, siempre que se comprometan a aplicar el principio de reciprocidad, de manera que aquellos buscados por algún delito en España con doble nacionalidad sean entregados, pasando por alto la aplicación del artículo 5 de la Constitución brasileña que las prohíbe. Brasil reclama a Durán por delitos de cohecho, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal por dirigir la trama que desvió 14 millones de euros y pagó comisiones a cambio de adjudicación de obra pública tanto en Brasil como en el extranjero. El hombre se fugó en abril de 2016 de Brasil con destino Estados Unidos y llegó a España procedente de Miami.