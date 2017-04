El exgobernador de Veracruz decide no entregarse a las autoridades mexicanas hasta que se pida su extradición

Etiquetas

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte, fugado desde octubre y detenido el pasado sábado en Guatemala, ha decidido no entregarse a las autoridades mexicanas hasta, al menos, que el país haya solicitado formalmente su extradición del país que lo ha detenido.

En su primer encuentro ante los tribunales, Duarte se ha reservado el derecho de tomar una decisión sobre su extradición, decisión que, ha aclarado, no supone que no vaya a entregarse próximamente.

"En este momento no puedo allanarme, sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría", ha indicado el ahora detenido, según declaraciones recogida por el diario 'Excélsior'.

"Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino que me reservo el derecho hasta que llegue la solicitud formal", ha añadido. En virtud del tratado de extradición entre los dos países, México dispone de 60 días para presentar formalmente la extradición de Duarte a las autoridades guatemaltecas.

En el caso de que no acepte su entrega a las autoridades mexicanas, su traslado al país que lo juzgará por al menos tres delitos podría retrasarse hasta un año.

A mediados de octubre, la Fiscalía de México emitió una orden de detención contra Duarte, investigado por tres delitos, entre ellos los de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.

Desde entonces, las autoridades no habían dado aún con el paradero del exgobernador. La Fiscalía solicitó asistencia jurídica a los Gobiernos de Estados Unidos, España y Costa Rica para obtener información de los inmuebles de que dispone, así como de sus cuentas bancarias y empresas en el exterior.