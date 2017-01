Los 'héroes de cuatro patas' buscan familias de adopción

Etiquetas

Jimi es un pastor alemán de 9 años de la Policía Nacional que se jubila por edad. Es un perro que aunque ya sufre los achaques propios de su edad sigue siendo un perro vital. Es un poco brutote al jugar pero muy noble. Se lleva bien con hembras y con machos no dominantes y de carácter estable siempre con un buen manejo y supervisión.

No es apto con gatos y, aunque no tiene problemas con niños, no es recomendable su convivencia con ellos por la brusquedad de movimientos propios de su carácter activo. Es un perro muy especial en su unidad y les gustaría tenerlo cerca y no perder el contacto, por lo que se tendrán en cuenta solicitudes cercanas a Algeciras o en la provincia de Cádiz por criterios de proximidad además de la idoneidad de la familia.

Por su parte, Lucky es un cruce de pastor alemán y pastor belga malinois. Lucky pertenece a las Fuerzas Armadas y tiene algo más de un año, no es apto para trabajar por falta de aptitudes. Lucky es todo un personaje, sólo quiere jugar hasta casi resultar un poco pesadete con otros perros... Es sociable y cariñoso con personas y niños pero no es apto con gatos.

Como ellos, hay decenas de perros que cada año se jubilan del servicio y buscan una familia que les adopte. Viendo esta necesidad, surgió "Héroes de 4 patas", una ONG que ofrece una retirada digna y de calidad a los perros policía que durante gran parte de su vida han estado al servicio de la sociedad. Así, han creado una red a nivel nacional, que cruza el destino de los animales retirados con el de familias interesadas en adoptarlos y darles el final que se merecen.

La vida laboral de un perro policía oscila en torno a los 8-9 años, es decir, dedican toda su juventud a prestar servicio, y es cuando sus facultades empiezan a mermar y/o no pueden desempeñar sus funciones, son jubilados. También existe la posibilidad de perros jóvenes que tras ser adiestrados para colaborar con dichos cuerpos, finalmente carezcan de las aptitudes necesarias para el papel que deben desempeñar y sean rechazados para ese trabajo.

Desde “Héroes de 4 Patas”, buscan personas solidarias y comprometidas, adoptantes que entiendan que estos perros, de edad avanzada en su mayoría, necesitan el calor de un hogar donde retirarse tranquilamente, rodeados de cariño después de toda una vida dedicada al trabajo.

Mediante un meticuloso proceso de adopción se intenta encontrar el binomio perfecto, es decir, una familia adecuada a las necesidades y al tipo de carácter del perro en cuestión, siempre asesorados por el guía que es quién mejor conoce al perro.

“Héroes de 4 Patas” se pone a disposición de todas aquellas Unidades Caninas pertenecientes a cualquier Cuerpo o Entidad: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Estado, como Autonómicas y Locales; Bomberos, Militares, Protección Civil, Seguridad Privada y empresas de servicios caninos, etc, que estén interesados en buscar hogar a sus miembros caninos.