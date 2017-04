Absuelto un acusado de un atraco en un banco de La Guijarrosa por pruebas "insuficientes"

Etiquetas

El Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba ha absuelto a un hombre de unos 50 años que estaba acusado de un delito de robo con intimidación y robo de vehículo a motor, tras supuestamente atracar un banco en la Entidad Local Autónoma (ELA) de La Guijarrosa, perteneciente a la localidad cordobesa de Santaella, aunque la juez considera que "no queda acreditada la intervención" del varón en dichos hechos y las pruebas son "insuficientes".

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se da por probado que sobre las 8,34 horas del día 28 de mayo de 2009, "personas no identificadas irrumpieron en la sucursal bancaria" del citado municipio, "uno de ellos cubierto con capucha, gafas de sol y portando un puñal de doble filo de grandes dimensiones".

Al respecto, dicha persona "no identificada" supuestamente le exigió a uno de los empleados que le diese el dinero, para acto seguido entrar en la oficina del director de la entidad al que "le llegó a poner el arma a escasos centímetros de la frente", a la vez que le exigía que le dijera el lugar donde se encontraba el dinero.

De este modo, el director le indicó que en ese momento se encontraba abierta la caja, de manera que "se apoderó de varias bolsas de dinero", y posteriormente acudió al mostrador de la caja y "sustrajo igualmente todo los billetes que allí se encontraban", siendo la cantidad finalmente apoderada de unos 20.600 euros.

A raíz de dicho relato, la juez explica que "no puede derivarse responsabilidad criminal" contra el hombre, porque "no se ha vertido prueba suficiente al objeto de acreditar la participación del citado en los hechos", de forma que considera que "no existen pruebas de cargo".

Tras recordar que el acusado negó haber cometido el ilícito penal, la juez cree que las pruebas son "insuficientes para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al acusado", toda vez que "el resultado de las mismas arroja dudas", aunque afirmara que "al tiempo de ocurrir los hechos estaba convaleciente de un accidente de tráfico y estaba en el Hospital de Málaga", extremo del que "no ha aportado prueba alguna" y que las gestiones realizadas con distintos hospitales fueron "negativas".

Cabe señalar que el Ministerio Público había pedido para el procesado penas de cinco años de prisión, 2.400 euros de multa y el pago de una indemnización de 20.600 euros, todo ello con las agravantes de reincidencia y uso de disfraz, mientras que la defensa solicitó la absolución.