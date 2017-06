Absueltos los padres que estaban acusados de cooperar en abusos a su hija y el joven procesado

Etiquetas

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a los padres que estaban acusados como presuntos cooperadores necesarios en el delito de abuso sexual supuestamente cometido sobre su hija, de unos 12 años en el momento de los hechos, presuntamente por parte de un joven de unos 27 años, que también ha sido absuelto.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el joven que contaba con 21 años de edad sobre el mes de marzo de 2011 inició una relación de noviazgo con la joven y en junio de ese año, "y a espaldas de los padres de ella", ambos emprendieron un viaje a Madrid "donde en un domicilio mantuvieron libre y voluntariamente relaciones sexuales completas".

Al respecto, los magistrados señalan que "no queda acreditado que el acusado conociese que ella tenía menos de 13 años, a la cual le faltaban aún seis meses para alcanzar esta edad". No obstante ello, apuntan que "la menor aparentaba una edad superior, concretamente entre 13 y 14 años".

Además, el fiscal retiró la acusación contra los padres de la menor, defendidos por el abogado Baldomero Sánchez de Puerta, por "no constar que los mismos tuviesen conocimiento de esas relaciones sexuales". De hecho, el letrado ya explicó que los padres aclararon en el juicio que no han consentido nada en este caso, sino que se celebró "un casamiento por rito rumano por decisión de la menor y el adulto", pero no por ellos, que estaban "totalmente en contra".

Por tanto, a raíz de las declaraciones de los progenitores y de los testigos en la vista oral, el fiscal retiró la acusación, tal y como valoró en su momento el abogado Baldomero Sánchez de Puerta, quien subrayó que "no hay pruebas" para fundamentar la acusación contra sus clientes.