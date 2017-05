Ascensión López, la supuesta bebé robada condenada, entrega más de 30.000 firmas para pedir su indulto

Etiquetas

La presidenta de SOS Bebés Robados Almería y supuesta bebé robada y condenada por calumnias, María Ascensión López, ha entregado este martes en la Oficina Central de Atención al Ciudadano de Madrid, junto con la Federación Coordinadora X24, las más de 30.000 firmas que han conseguido a través de Change.org, y otras mil en papel recogidas a pie de calle, para solicitar su indulto y evitar su entrada en prisión.

Ascensión fue condenada al pago de una multa de 3.000 euros y de una indemnización de 40.000 euros a la monja Dolores Baena, a quien acusó en medios de comunicación de "organizar" su supuesta adopción ilegal. En noviembre del año pasado quedó suspendida provisionalmente la ejecución de la sentencia dictada contra la supuesta bebé robada a la espera de la resolución de una petición de indulto que la propia Coordinadora X24 hizo al Gobierno en julio del 2016.

Desde la fecha en la que se presentó la solicitud de indulto, la Ley concede al Gobierno el plazo de un año para pronunciarse sobre su resolución. Ahora, a pocos meses del cumplimiento de dicho plazo, Ascensión y representantes de la Coordinadora X24 se han personado en Madrid para concentrarse y presentar las más de 30.000 firmas que "refuerzan" la solicitud de indulto. La representante de la Coordinadora X24 Carmen Luque ha asegurado que contemplan "estupefactos" cómo el Gobierno agota el tiempo "sin dar una solución al drama que vive Ascensión".

En declaraciones a Europa Press, Luque ha aseverado que es "tremendo que con todos los miles de casos que hay de víctimas y de bebés robados, la única persona que se haya sentado en el banquillo y se haya condenado sea a una víctima por buscar sus orígenes". Así, ha explicado que no estaba en el ánimo de Ascensión injuriar o calumniar a la monja que presuntamente intervino en su adopción y que "no se puede permitir" que entre en prisión. Sobre esto, ha matizado que el motivo de su entrada en prisión no es que fuera condenada a ello, sino que no puede hacer frente a la multa y a la indemnización por falta de medios.

La representante de la federación ha manifestado que han acudido a Madrid a apoyar a Asunción porque sería "una aberración" que terminase entrando en prisión. Además, ha precisado que se han concentrado en Madrid más de 50 personas, también en apoyo a la supuesta bebé robada y que están "muy satisfechos" con la convocatoria. "Hemos venido a reforzar nuestra petición de indulto y a pedir justicia para Ascensión, ya que no se puede hacer a través de un juzgado", ha añadido Luque.

Por último, Ascensión ha querido agradecer, tanto a la Coordinadora X24, al resto de asociaciones relacionadas con el tema de bebés robados y a todas las personas que han firmado a través de Internet y en la calle la iniciativa para pedir su indulto su apoyo, y ha manifestado que este martes ha sido un día "muy emocionante".

A la concentración también han acudido representantes políticos, como la diputada en Asamblea Madrid del PSOE Carla Antonelli y el diputado en el Congreso de Podemos David Carracedo, y representantes más asociaciones como la presidenta de la Asociación Todos los Niños Robados Son También Mis Niños -asociada a la Coordinadora X24--, Soledad Luque.

"A nivel emocional me siento muchísimo mejor gracias a tanto apoyo que he tenido y me siento con más energía de las que tenía cuando he llegado", ha dicho Ascensión, en declaraciones a Europa Press, a tiempo que ha insistido en que "no tiene palabras" para agradecer la labor de todas las asociaciones y personas que se encuentran apoyando este proceso. "Sin ellos nada de esto habría sido posible", ha concluido.