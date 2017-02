La Audiencia Nacional juzga mañana al rapero Valtonyc por injurias contra la Corona y enaltecer el terrorismo

Etiquetas

El acusado asegura que una de las canciones sobre el Rey se la encargó Pablo Iglesias

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará mañana al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, Valtonyc, por los delitos de calumnias e injurias graves contra la Corona y por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, presuntamente cometidos en algunas de sus letras de dos discos.

La Fiscalía de la Audiencia Nación pide tres años y tres meses de cárcel para el rapero. Concretamente, solicita un año y tres meses de prisión por las injurias al rey emérito Juan Carlos de Borbón y otros dos años de cárcel y ocho de inhabilitación absoluta por enaltecer el terrorismo.

El fiscal Pedro Martínez Torrijos indica en su escrito de conclusiones provisionales que el rapero publicó desde el mes de julio de 2012 y durante el año 2013 en el portal de Internet Youtube, así como en otras páginas web, diversos archivos de audio y vídeos de canciones creadas por él en las que se muestra un "claro apoyo", ensalza, alaba y justifica la existencia de organizaciones terroristas como ETA y GRAPO.

CANCIONES DE DOS DISCOS

En dichas letras se pide incluso que vuelvan a cometer atentados y presenta a miembros de dichos grupos como "víctimas del sistema democrático", dice el representante del Ministerio Público. Se trata de los temas incluidos en los discos 'Residus de un poeta' y 'Mallorca es Ca nostras'.

Las composiciones también contienen frases en las que se manifiesta la posibilidad de atentados y secuestros contra políticos como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, o la de Defensa, María Dolores de Cospedal.

El cantante acudió el pasado 27 de octubre a la sede de la Audiencia Nacional para recoger el auto de apertura de juicio oral dictado contra él por el juez José de la Mata. Valtonyc no quiso hacer declaraciones a su salida del juzgado, aunque sí expresó su sorpresa por lo elevado de la petición del Ministerio Público.

NO SE EXCULPA

"Yo no me exculpo. Volvería a grabar el tema y seguiré diciendo lo mafiosos que son los Borbones. Sólo digo que Iglesias no es solidario", escribió el rapero mallorquín el pasado jueves en Twitter, en referencia a la canción 'El Rey Borbo' --una por las que será juzgado este miércoles--, afirmando que se la encargó el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Unas horas antes, Valtonyc confesó en esta misma red social que "@Pablo_Iglesias" le pidió que hiciera un tema hablando del Borbón para su programa. "Ahora cuando me juzgan por él, calla", añadió. El rapero hizo esta revelación al responder un mensaje de otro usuario que denunciaba que Iglesias utilizó el tema en su programa pero ahora "silencia que a @Valtonyc le piden prisión por el mismo".

El procesado continuó lamentando que el líder de la formación 'morada' no es "solidario", algo que, en su opinión, " se sabe desde que trató al Camarada Arenas y al restos de presos políticos como terroristas". "No es nuevo", añadió.