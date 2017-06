Etiquetas

La Audiencia Provincial de Baleares deliberará sobre la posibilidad de reagrupar, por economía procesal, las tres subpiezas separadas del conocido como caso Over Marketing, que a su vez es la pieza separada número 27 del caso Palma Arena. El objetivo de esta petición también es evitar que puedan dictarse sentencias contradictorias por los mismos hechos.

La defensa del empresario Daniel Horacio Mercado ha sido quien ha planteado esta posibilidad durante una vista previa celebrada este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia para el juicio de la tercera subpieza de Over. El Ministerio Fiscal, la Abogacía de la Comunidad y la defensa del ex presidente del Govern, Jaume Matas, no se han opuesto.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)