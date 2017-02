CATALUÑA. ALBIOL CREE QUE SI PUIGDEMONT NO VA A UN JUZGADO POR LO DE VIDAL ES PORQUE “ES VERDAD” QUE TIENE DATOS ILEGALMENTE

Etiquetas

El coordinador general del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, dijo este miércoles que, de ser falso lo dicho por el exsenador de ERC Santiago Vidal, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tendría que presentar una denuncia en el juzgado. “Si no ha denunciado es porque tiene alguna cosa que esconder o es verdad lo que han dicho”, razonó.Así se pronunció en una entrevista en Cuatro recogida por Servimedia, refiriéndose a las afirmaciones de Vidal en las que aseguraba que el Gobierno autonómico tiene ilegalmente datos fiscales de ciudadanos, declaraciones por las cuales dimitió posteriormente.“Si esto se confirma, la Generalitat tiene datos que se han extraído de manera irregular”, algo que, de confirmarse, supondría “un robo”, señaló Albiol.Para hacer esta argumentación se basó en las declaraciones tanto de Vidal como del secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, que explicó en diciembre que la Generalitat está "cruzando 130 fuentes de información" para "tener una base de datos solvente para afrontar el minuto uno de la independencia".Y si esto no es cierto, prosiguió el líder popular catalán, Puigdemont “tiene que presentar denuncia en el juzgado en contra del exjuez Vidal diciendo que lo que dice es mentira”.Si Puigdemont no ha denunciado a quienes han transmitido estas “graves o falsas” informaciones, a su juicio eso significa que “tienen alguna cosa que esconder” o que “es verdad” que el Gobierno catalán tiene datos que ha conseguido ilegalmente. Agregó que él se inclina más por esta segunda opción.