Catalá insiste en que el Gobierno no da instrucciones a la Fiscalía: "Eso es falaz"

Etiquetas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado este miércoles preocupado por la falta de confianza que hay en la sociedad sobre el trabajo de los fiscales y ha insistido en que el Gobierno no da instrucciones a la Fiscalía. "Eso es falaz, no es cierto", ha asegurado.

Así lo ha manifestado en la clausura del II Congreso de la Abogacía Madrileña, celebrado en el Palacio Congreso de Ifema y organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, donde ha mantenido previamente a su discurso de cierre una charla con la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega.

El ministro, que ha comenzado bromeando que ya sabe "cómo se siente Justin Bieber" cuando actúa en un auditorio de grandes magnitudes como en el que se está celebrando el congreso, ha defendido la labor de los fiscales y ha recalcado que no es cierto que el Gobierno de instrucciones directas al Ministerio Público. "Se dice que la Fiscalía está bajo la bota del Poder Ejecutivo, eso es falaz, no es cierto, no ocurre en ningún país de Europa", ha dicho al tiempo que ha apostado por hacer una reforma del Estatuto Fiscal con el fin de reforzar esta institución.

Asimismo, ha destacado que debe haber un consenso entre todos los partidos políticos para lograr grandes reformas legislativas, pues, a su juicio, "las reformas de Justicia no debería responder a un modelo político determinado". "El modelo político de Justicia del Partido Popular no es distinto al del PSOE", ha añadido.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))