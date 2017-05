Cs dice que López ha estado "igual" de amparado por el Comité de Garantías del partido que cualquier otro militante

Etiquetas

La portavoz regional de Ciudadanos, Orlena de Miguel, ha asegurado este jueves que el partido no puede penalizar al excoordinador regional de Ciudadanos y diputado provincial en Toledo, Antonio López, si éste "no ha sido condenado", al tiempo que ha defendido que el actual diputado toledano ha estado "igual de amparado" por el Comité de Garantías del partido que "cualquier otro militante".

De este modo ha reaccionado de Miguel después de que el juzgado número 3 de Illescas haya archivado la causa abierta contra el excoordinador regional de Ciudadanos y diputado provincial en Toledo, Antonio López, por acoso laboral y sexual que había presentado contra él la extrabajadora del partido María José Navarrete. López ha dicho que solicitó a la Comisión de Garantías de Ciudadanos que Navarrete fuera expulsada del partido por esta denuncia, sin embargo, "su decisión no ha sido satisfactoria".

"No puedo valorar los sentimientos, pero si ha mantenido una correspondencia con el Comité de Garantías, evidentemente está igual de amparado que cualquier otro militante", ha defendido la portavoz de la formación naranja en la región.

"Si tiene algo que ver con el partido se realizará una investigación interna, que de eso se encarga el Comité de Garantías. Habrá recavado sus pruebas y se llegará a una resolución", ha proseguido.

"Si hubiese sido condenado, por los propios mecanismos del partido, no podemos tener a un condenado con un caso así en Ciudadanos. Pero como ha sido archivado entiendo que no pasará nada. Si la justicia dice que no hay caso, para el partido tampoco lo hay. No podemos investigar ni podemos penalizar a alguien que no está condenado por nada", ha insistido De Miguel.

Tras asegurar que el partido se pronunciará en caso de que se demuestre que la denuncia interpuesta por Navarrete era falsa, "algo que de momento no ha sucedido", ha indicado que hasta "donde" ella "sabe" sigue siendo afiliada del partido.