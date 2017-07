Etiquetas

La Fiscalía del Principado de Asturias ha considerado este martes que las limitaciones físicas y psíquicas que padece el ex secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, no le impiden gobernarse por sí mismo, por lo que no considera oportuno, por ahora, interponer demanda para modificar su capacidad, tal y como había sido solicitado por parte de su familia el pasado mes de marzo.