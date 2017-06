GÜRTEL. RATO AFIRMA QUE NUNCA HABLÓ CON OTROS DIRIGENTES DEL PP DE LOS `PAPELES DE BÁRCENAS´

Etiquetas

Rodrigo Rato, exministro de Economía del Gobierno de José María Aznar, aseguró este martes en su declaración como testigo en el juicio 'Gürtel' que nunca trató con el resto de los dirigentes del PP la información sobre la supuesta `contabilidad b´ del PP, conocida como `papeles de Bárcenas´, aunque los populares emprendieron acciones legales contra el diario El País, que los publicó.Concretó que nunca trató este asunto ni con Ángel Acebes, ni con Javier Arenas, ni con Jaime Mayor Oreja, los tres citados esta mañana también con testigos del juicio a propuesta de la defensa del extesorero popular Luis Bárcenas. Todos ellos han asegurado que tenían funciones políticas y que no supervisaban las finanzas del PP. Todos han atribuido esa responsabilidad al que fuera tesorero del PP durante esa etapa, Álvaro Lapuerta, para quien se archivó la causa por demencia sobrevenida. La acusación popular ha preguntado a Rato si había tenido oportunidad de contrastar la veracidad de los apuntes contenidos en los llamados `papeles de Bárcenas´ y las razones por las que el PP no procedió contras su tesorero. Su argumento, es que el PP nunca dio credibilidad a los apuntes contenidos en ese cuaderno manuscrito. El tribunal está permitiendo a las partes preguntar por la supuesta financiación ilegal del PP y por asuntos relacionados con los `papeles de Bárcenas´, que constituyen una pieza aparte de la que se está juzgando en esta vista. Esta circunstancia, hace prever que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, también tendrá que responder a preguntas similares en su declaración del 26 de julio. La fiscal ha preguntado a Rato si en algún momento recibió algún sobresueldo a lo que respondió “tal vez” y explicó que esos pagos pudieron realizarse en compensación de viajes o vuelos. En cualquier caso, siempre se pagaron a través del Grupo Parlamentario Popular, y no del partido.Insistió en que nunca tuvo en sus manos las decisiones de contratación de empresas para organizar actos electorales porque en el comité de campaña "se discutían los mensajes, no las partes gerenciales" y no tuvo nunca conocimiento de los asuntos financieros de las campañas.