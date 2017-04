GÜRTEL. ESPERANZA AGUIRRE DECLARARÁ MAÑANA COMO TESTIGO EN EL JUICIO

Etiquetas

- Deberá explicar las adjudicaciones del Gobierno autonómico que presidía a empresas de la 'Gürtel'. El tribunal que juzga la trama 'Gürtel' escuchará mañana, jueves, la declaración como testigo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre. La dirigente popular es uno de los 200 testigos propuestos por la Fiscalía y deberá responder por adjudicaciones a las empresas de la 'Gürtel' cuando estuvo al mando del Gobierno autonómico.La Audiencia Nacional aceptó que Aguirre declarara como testigo en el juicio por la primera época de actividades de la trama 'Gürtel', entre 1999 y 2005. Finalmente el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, también deberá declarar como testigo.El tribunal escucha la declaración de los 300 testigos que aceptó de los 400 solicitados por las partes desde el pasado 24 de febrero.El argumento para citar a Aguirre se basa en que su testimonio guarda relación con la "puntual actividad delictiva" que se atribuye a los acusados. Es decir, no se la llama a declarar por su condición de expresidenta del PP de Madrid, sino para que su testimonio quede "circunscrito a lo que pueda aportar sobre los hechos".En los próximos meses también desfilarán como testigos ante el tribunal que juzga la trama 'Gürtel' destacados exdirigentes del Partido Popular como su exsecretario general y exvicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos; su sucesor en la Secretaría General, Javier Arenas; el exministro y ex coordinador general del PP Ángel Acebes, y los exministros y ex vicesecretarios generales del PP Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja.A PROPUESTA DE BÁRCENASTodas estas declaraciones se aceptaron a petición del extesorero popular Luis Bárcenas, cuya defensa las consideró necesarias porque todas estas personas “son conocedores de las funciones, relaciones y responsabilidades" del extesorero durante las fechas que se están juzgando. El exvicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos comparecerá en la vista oral para contrastar el contenido de la llamada que hace el líder de la 'Gürtel', Francisco Correa, a Bárcenas sobre la supuesta derivación de dinero de comisiones por adjudicaciones en obras del Ministerio de Fomento cuando éste estaba al frente de este departamento.En cuanto al exministro de Justicia, del Interior y de Administraciones Públicas y antiguo secretario general del partido, Ángel Acebes, la defensa de Bárcenas reclama su presencia a consecuencia de la operación de compraventa de acciones de Libertad Digital con fondos del PP, como figura en el auto de apertura de juicio oral de la pieza separada 'Udef Bla'.La declaración del ex vicesecretario general del PP y exministro del Interior Jaime Mayor Oreja es considerada pertinente como parte de la defensa del extesorero en relación al supuesto lucro que obtuvo con el pago de viajes de facturas emitidas a cargo del Partido Popular Europeo y la Fundación de Estudios Europeos.El interés por que declare el ex secretario general del PP Javier Arenas se dirige a demostrar la licitud de la adjudicación a la empresa Rialgreen -que facturó entre 2003 y 2004 más de tres millones de euros al PP- la campaña de las elecciones andaluzas de 2004, así como si hubo trato de favor a las empresas del líder de la trama, Francisco Correa.Asimismo, la defensa de Bárcenas cree que el testimonio del exministro de Economía Rodrigo Rato es "útil" porque éste sabe "cómo se organizaban las campañas electorales y cómo se adjudicaban". En este sentido, podrá decir si se favoreció o no a las sociedades de Correa. También se le llamará para que aclare si hay alguna irregularidad en la concesión del crédito FAD adjudicado a la República Dominicana para financiar una obra del grupo Ros Roca.Otros políticos que pasarán ante el tribunal de la sección segunda a propuesta de las fiscales anticorrupción son el extesorero del PP Rosendo Naseiro, el exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, el exconsejero navarro Calixto Ayesa y el presidente de VOX y exconcejal del PP Santiago Abascal.También serán relevantes los testimonios de la pintora argentina Isabel Mackinlay, que reconoció haber cobrado de Bárcenas por aparecer en una compraventa de cuadros falsa, y Agathe Stimoli y Frederick Mentha, gestores de los fondos de Bárcenas en Suiza.