MADRID. EL AYUNTAMIENTO DESCARTA INVESTIGAR LOS CONTRATOS CON GEA21

Etiquetas

- Una asesora es socia de la empresa, que ha recibido varios contratos menores, según el PP. El Ayuntamiento de Madrid descarta abrir una comisión de investigación para analizar los diferentes contratos menores que se han realizado con GEA21, empresa de la que es socia una asesora municipal y que, según el PP, ha salido beneficiada en varias contrataciones. El Consistorio asegura que no hay ninguna “irregularidad” al tratarse de contratos menores.La portavoz municipal, Rita Maestre, señaló hoy que no es pertinente abrir una investigación por este caso, ya que el Consistorio tiene facultad para elegir a su discreción la empresa que mejor le parezca para contratos menores.“Una comisión de investigación se pone en marcha con un acuerdo de Pleno cuando se considera que hay una acción irregular en el pasado”, indicó.A juicio del Gobierno municipal no existe tal irregularidad y emplaza a la portavoz del PP, Esperanza Aguirre, a valerse de los mecanismos a su alcance para pedir las explicaciones oportunas, como la comisión ordinaria del ramo.Por último, Maestre se felicitó de que ahora los contratos menores sean “públicos” y, por tanto, se pueda acceder a la información sobre ellos, ya que con el anterior equipo de Gobierno esto no era posible, dijo.