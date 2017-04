MADRID. MAESTRE Y VILLACÍS CONFÍAN EN QUE SIN AGUIRRE EL PP HABLE MÁS DE LA CIUDAD

Etiquetas

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, y la portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento, Begoña Villacís, coincidieron este martes en que sin la dimitida exportavoz del PP Esperanza Aguirre este grupo municipal se limitará a hablar de la ciudad en los plenos.En declaraciones en los pasillos del Ayuntamiento, donde se celebraba la primera jornada del pleno ordinario de abril, Maestre dijo que el primer pleno sin Aguirre ha sido “el día más tranquilo de los últimos años”, y que espera que ahora los populares “empiecen su tarea de oposición que hasta ahora no han hecho” y se limiten a hacer propuestas para mejorar la ciudad y a “hablar de Madrid”, cosa que hasta ahora no han hecho.También Villacís dijo que, sin Aguirre como líder de la oposición, habrá “menos sensacionalismo” en el pleno, y la actividad política “no la va a marcar el titular de turno”, sino que se va a hablar de Madrid, algo que a su juicio vendrá mal al Gobierno municipal, pues hasta ahora “el foco estaba en Aguirre” y no en “lo mal que están gestionando”.Por su parte, la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, ironizó sobre el aplauso inicial de los concejales del PP a su dimitida exportavoz Esperanza Aguirre, incitado por un homenaje de la concejala Isabel Rosell en su primera intervención, que “parece que ése no ha sido el sentimiento del PP de Madrid ni el PP nacional”, que no han rendido grandes homenajes a Aguirre. En esa línea, lamentó que, a la vista de esa ovación, “el aguirrismo sigue presente en el pleno”.