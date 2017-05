Revilla no ha pedido el cese de Víctor Gijón porque está "seguro" de que PSOE estará "a la altura de las circunstancias"

Etiquetas

El presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Angel Revilla, ha dicho que no ha pedido al PSOE el cese de Víctor Gijón como director de Internacional de Sodercan porque "no hace falta", ya que tiene "la seguridad" -ha dicho- de que su socio de Gobierno "estará a la altura de las circunstancias" y que la vicepresidenta y secretaria general del PSOE, Eva Díaz Tezanos, "adoptará la medida adecuada".

Así lo ha señalado en declaraciones a RTVE tras hacerse pública la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que inhabilita durante dos años a Víctor Gijón y declara culpable el concurso de acreedores de su empresa, Grupo Digital, y después de que el propio Gijón haya puesto este martes su cargo a disposición del Gobierno en una reunión con la vicepresidenta.

Revilla ha dicho que aunque la condena "no tiene nada que ver" con el desempeño de su labor en Sodercan", le "inhabilita para seguir en el puesto", y se ha mostrado convencido de que el PSOE "actuará en consecuencia porque tienen un código ético muy parecido al nuestro".

Así, ha destacado que el PRC tiene un código ético "muy riguroso" y "hemos sufrido en propias carnes decisiones muy dolorosas tomadas por los propios afectados cuando ni siquiera había condena, ha dicho en alusión a los exconsejeros Javier López Marcano y Vicente Mediavilla, "víctimas de una campaña feroz y rehabilitados absolutamente por los tribunales".

"Cuando hay una persona en un cargo de responsabilidad en el Gobierno que tiene una condena, hay que actuar en consecuencia, y yo no he querido hacer ayer declaraciones, ni el partido tampoco, en la seguridad, de que el PSOE va a estar a la altura de las circunstancias, bien como decisión propia del afectado, que es lo que procede en estos casos, y si no que el partido tome la medida lógica, que no es otra que la dimisión", ha declarado.