Víctor Gijón recurrirá la sentencia de Grupo Digital aunque cree que no le inhabilita para su cargo en Sodercan

Etiquetas

El director de Promoción y Desarrollo Internacional de Sodercan, Víctor Gijón, ha anunciado que recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que declara culpable el concurso de acreedores del Grupo Digital 2006, de la que era administrador único. No obstante, considera que la inhabilitación de dos años no afecta en absoluto a su cargo en Sodercan porque "no es administrador".