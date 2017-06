Villarejo entiende la dimisión de Moix porque está "incapacitado" y sugiere que debe ser expulsado de la carrera fiscal

Etiquetas

El ex fiscal contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en España, Carlos Jiménez Villarejo, ha dicho este jueves que entiende la dimisión de Manuel Moix porque está "incapacitado para el ejercicio de sus funciones" y sugiere que debe ser "expulsado" de la carrera judicial.

El fiscal general del Estado, Juan Manuel Maza, ha admitido este jueves la renuncia "irrevocable" de Manuel Moix alegando motivos personales y dejando constancia, a su juicio, de que no cometió ninguna irregularidad.

"Me ha trasladado su opinión y los datos con los que contaba acerca de estas cuestiones que han sido eco en los medios de comunicación y he podido constatar de manera absoluta que no ha existido en su comportamiento ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad", ha subrayado el fiscal general del Estado

Villarejo ha explicado que el hecho de que Moix sea socio de una sociedad mercantil que está domiciliada en un paraíso fical, es una falta "muy grave" y le lleva a una situación de incompatibilidad con su ejercicio como fiscal. Así, ha sugerido que se le habrá un "expediente disciplinario" y se le sancione con la "expulsión" de la carrera fiscal.

Con todo, el ex fiscal ha señalado que el nombramiento de Manuel Moix está dañando seriamente la imagen de "limpieza y transparencia" que siempre ha dado la Fiscalía Anticorrupción. "Es un instrumento más del Partido Popular", ha añadido Villarejo.