MADRID. EL PSOE SE ABSTENDRÁ EN LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA CIFUENTES Y GABILONDO NO INTERVENDRÁ

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, explicó hoy, en un desayuno informativo, que su grupo se abstendrá en la moción de censura contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y que en el debate que se celebrará mañana él no intervendrá y lo hará el portavoz adjunto, José Manuel Franco.Gabilondo dijo que el Gobierno de Cristina Cifuentes “merece ser censurado por continuar en la inercia de un modelo que desatiende la resolución de los problemas ciudadanos, anteponiendo otros intereses a los de mejorar sus condiciones de vida y ofrecer servicios públicos de calidad”.No obstante, precisó que la moción de censura de Podemos “no es el procedimiento para solventar este problema, dado que no produce el efectivo cambio de gobierno ni de forma de gobernar”.Asimismo, consideró que esta moción “desatiende la aritmética parlamentaria” porque no se cuenta con una mayoría absoluta, excepto que Ciudadanos reconsidere su apoyo al Gobierno del PP.“Aunque estimamos necesario censurar al actual Gobierno, entendemos que, en este momento, este no es un procedimiento eficiente para lograr un nuevo gobierno que transforme Madrid, debido asimismo a la gestión que Podemos ha hecho de la moción”, dijo Gabilondo, quien reiteró que el PSOE “votará abstención”.Destacó que Podemos no ha contado con el PSOE y no ha consensuado ni el candidato ni el programa, consideró que el programa de Podemos es de “difícil aplicación” y afirmó que si hubieran pretendido “desalojar” a Cifuentes, “lo habrían hecho de otra manera”.A su juicio, detrás de esta iniciativa puede estar “poner al PSOE en dificultades” o “dirimir asuntos” internos de la formación morada.