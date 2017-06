(AMPLIACIÓN) MOCIÓN. PODEMOS ESTARÍA DISPUESTO A HACER A PEDRO SÁNCHEZ PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Etiquetas

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, dijo este viernes que “respetaría” el candidato que propusiera el Partido Socialista si esta formación presentase una moción de censura contra Mariano Rajoy con visos de prosperar, incluso si fuera el actual secretario general, Pedro Sánchez.Así lo aseguró en declaraciones en RNE, recogidas por Servimedia, donde explicó “con rotundidad” que retirarían la moción de censura impulsada por su partido -que no cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante- si el PSOE presentase una nueva en el Congreso, porque su objetivo es “sacar” al PP del Gobierno. No obstante, apuntó que primero se tendría que conocer si el PSOE plantea como candidato a Sánchez.Asimismo, dijo respetar el proceso interno en el PSOE hasta su Congreso Federal de los días 16, 17 y 18 de junio. Se mostró “escrupulosa” con este proceso y restó importancia a las declaraciones de este jueves del líder socialista, que manifestó estar “próximo” a los votantes de Podemos. “No hay ninguna molestia; es libre de hacer estas declaraciones”, señaló. Sí declaró que lo que quieren es que de este proceso surja un PSOE que se sitúe “frente al PP” y que no siga tejiendo lo que en Podemos denominan la triple alianza, que es la suma de PP, PSOE y Ciudadanos para sacar adelante determinadas cuestiones. Montero confirmó que será ella quien abra el debate de la moción de censura el próximo 13 de junio, con una intervención en la que explicará los motivos por los que quieren “censurar” al actual Gobierno popular. Indicó que su partido está trabajando “con mucho rigor y seriedad” en el guión de este debate, en el que el candidato, Pablo Iglesias, tendrá que exponer un proyecto alternativo al del Ejecutivo de Rajoy. Precisamente esta semana el líder de Podemos se ha reunido con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para estudiar la ordenación del debate. Montero afirmó que desde Unidos Podemos están haciendo su trabajo al presentar en el Parlamento este mecanismo revocatorio y criticó el hecho de que el jefe del Ejecutivo haya asegurado que él no replica a nadie. Asimismo, consideró que con este tipo de declaraciones Rajoy “ridiculiza” y “banaliza” la moción de censura de Podemos, en lugar de “velar por respetar los mecanismos institucionales”.