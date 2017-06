Ábalos no descarta presentar una moción de censura "con apoyos" y pide a Podemos que deje de obsesionarse con el PSOE

Etiquetas

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, Jose Luis Ábalos, ha explicado este viernes que no apoyarán la moción de censura de Podemos porque "no se ha planteado pensando en su viabilidad sino en la situación particular" del PSOE y por ello no ha descartado presentar una nueva en el futuro "mejor planteada y que cuente con más apoyos". "El tiempo nos lo dirá", ha apuntado.