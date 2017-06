Aguado sostiene que si Cs no estuviera en Asamblea "no habría comisión de investigación, ni comparecencia de Cifuentes"

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha sostenido este viernes que si Cs no estuviera en la Asamblea de Madrid, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, "no comparecería, ni habría comisión de investigación sobre corrupción política".

En declaraciones en Antena 3 recogida por Europa Press, Aguado ha dicho tener la conciencia "bien tranquila" de estar haciendo lo que tienen que hacer. "Que venga y que dé explicaciones políticas y que no se esconda", ha apostillado el portavoz regional de la formación naranja en la Asamblea, quién ha añadido que "afortunadamente, el PP ya no tiene mayoría absoluta por lo que tienen que venir a dar explicaciones políticas".

En la misma línea, Aguado ha recriminado a la presidenta regional que haya recurrido a los servicios de la abogacía de la Comunidad para defenderse. "Lo que no puede hacer porque la ley lo impide es que recurra a los servicios de la abogacía regional por un tema que no afecta directamente a su gestión como presidenta autonómica", ha subrayado Aguado, al tiempo que ha reiterado que "no les puede pedir un informe a los servicios jurídicos de la Comunidad para intentar quitar hierro al informe de la Guardia Civil".

Asimismo, el diputado de la formación naranja en la Asamblea, ha indicado que al firmar el acuerdo de investidura sabían que "era el PP de todas estas tramas de corrupción". Sin embargo, "firmamos el acuerdo para que no volvieran a las andadas", ha añadido Aguado.

"Cuando Cifuentes vio que la ola la iba a arrollar a ella y a su gobierno, reaccionaron", ha reiterado. De hecho, que "en el Canal de Isabel II algo olía mal ya lo sabíamos todos" pero "me hubiera gustado que reaccionara cuando ella era miembro del consejo de administración del Canal".

Respecto a la moción de censura que Podemos presentará en la Asamblea el próximo 8 de junio contra Cifuentes, Aguado ha asegurado que "votarán en contra" ya que a su parecer "la moción de censura es una puesta de escena más donde Podemos sin tener el apoyo garantizado ni un proyecto creíble se presenta a la Asamblea a hacerlos perder el tiempo".