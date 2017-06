Alcover dice al PP que "no dé lecciones de transparencia" y reclama a Company que publique su declaración de la renta

Etiquetas

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Andreu Alcover, ha dicho este miércoles al PP que "no dé lecciones de transparencia" y ha vuelto a reclamar al presidente del PP balear, Biel Company, que publique su declaración de la renta.

Así se ha expresado Alcover en declaraciones a los medios, en referencia a la comparecencia de Pilar Costa esta mañana en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, para informar sobre las líneas generales de su Conselleria en materia de Transparencia, área que asumió fruto de la remodelación del Govern tras la dimisión de Ruth Mateu.

"Company ya nos tiene acostumbrados a que no habla", ha dicho Alcover, si bien ha considerado que "en el congreso del PP de Mallorca hubiera sido mejor que no hubiera hablado", en alusión a las declaraciones de Company sobre a Armengol, un asunto sobre el que el presidente 'popular' "todavía no ha pedido disculpas", como ha recalcado el socialista.

Con todo, Alcover ha subrayado que en su grupo "no hay ningún diputado que desde el primer momento no tenga colgada la declaración en la web" y se ha preguntado "qué tiene que ocultar" Company.