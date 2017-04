Álvarez (UGT) sostiene que está "justificado tomar medidas", pero no aclara si está a favor de la moción de censura

Etiquetas

El secretario general de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, ha afirmado este viernes que "en una situación de gravedad en el país, nadie puede decir que no está justificado tomar medidas".

El dirigente sindical, que mantuvo una conversación el jueves por la tarde con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras el anuncio de la moción de censura presentada por Unidos Podemos, ha manifestado que este viernes se desarrollará una reunión "de las direcciones de CCOO y UGT con la dirección de Podemos", pero que ninguno de los líderes de las organizaciones estará presente.

El líder de la formación morada ya explicó este jueves que iba a contactar con organizaciones de la sociedad civil para implicarlos en la elaboración de un programa para sacar adelante la moción de censura.

El líder de UGT no ha expresado su posición a favor o en contra de la moción de censura, pero ha explicado que ante una situación de gravedad desde el punto de vista del Estado de Derecho y de la situación económica, "merece la pena que se abra un debate más allá de si es en versión de moción de censura o de resultado de moción de censura".

En esta línea, además, Álvarez ha dicho que aunque la moción de censura no salga adelante, "no quiere decir que no haya tenido valor político en el momento en el que se presentaba". El lider de Podemos, Pablo Iglesias, explicó ayer que la acumulación de casos de corrupción que asolan el PP ha sumido a España en un "estado de excepción democrático", con el "saqueo" de las administraciones públicas por parte del Gobierno de Rajoy y que "sacar al PP de las instituciones era una necesidad".

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, ha explicado que "es un intento de reprender la situación por parte de Podemos". Asimismo, ha dicho que aunque "seguramente, puede incomodar" a partidos como el PSOE o el PP por el contexto que están viviendo, "esto forma parte de la vida política" y "hay que acostumbrarse a tener un Parlamento plural".