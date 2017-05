El Ayuntamiento de Coria del Río exige la inclusión de los túneles de la SE-40 en los PGE 2017

Etiquetas

El Ayuntamiento en Pleno de Coria del Río (Sevilla) ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el grupo municipal andalucista en la que se exige la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 de la partida presupuestaria necesaria para la ejecución de los túneles de la SE-40, así como que para ello, los diputados a Cortes por la provincia de Sevilla presenten una enmienda a los PGE en la que se recoja la financiación necesaria.

Según defiende el Ayuntamiento de Coria del Río en una nota, esta moción se presenta de forma "muy oportuna", ahora que se encuentran en trámite los Presupuestos para este año, y aprovechando que, al no existir mayoría absoluta, las leyes podrán ser aprobadas con aportaciones de todas las formaciones representadas en las Cortes, siendo "más fácil incluir enmiendas que generen progreso, bienestar, desarrollo y avance a los ciudadanos y a las localidades".

La moción aprobada asegura que "en el proyecto que se está tramitando vuelven a reírse de nuestra localidad, Coria del Río, ya que una vez más no se incluye la financiación necesaria y suficiente para cerrar la SE-40 mediante los ya famosos túneles que salven el río Guadalquivir".

En la moción se recuerda que esta "gran vía supramunicipal estaba anunciada que estaría a pleno funcionamiento en 2007. La realidad es que diez años después de su prevista inauguración no es así". Y prosigue que "no sólo no hay apenas un 15 por ciento en uso, sino que las obras van a un ritmo nada halagüeño en general, y en particular en nuestro tramo".

En la moción también se critica que el tramo iniciado "no cuenta ni con financiación para acometer los túneles, anunciando el Ministerio en prensa que van a estudiar ahora, casi dos décadas después de su planificación y aprobación, la viabilidad de construirlos, por tener un coste muy elevado".

Por otro lado, se argumenta que la "SE-40 sin comunicar un lado y otro del río es un sinsentido, porque supondría atascar más la SE-30 y demás vías, no solucionando los atascos que padecen los habitantes del municipio cada día". Y critica la desatención en infraestructuras por parte del Estado hacia Coria del Río que ha quedado "sin metro y donde las inversiones en las carreteras acaban en Gelves", además de otras "muchas carencias que suponen palos en las ruedas del desarrollo de Coria".

"En los inicios de la década de los 90 --continúa la moción-- cuando se presentó el proyecto de la SE-40, este plenario aprobó varias iniciativas para que se cerrara en su arco suroeste con un puente o un túnel. Estas presiones dieron sus frutos y el proyecto final admitió nuestras sugerencias contemplando un túnel que superara el río. Ahora no podemos dejar que se dé un paso atrás y nos dejen sin comunicación con el otro lado del río, donde tenemos gran parte de nuestro término municipal, vecinos y parte de nuestro desarrollo", explican desde el Consistorio.

También resaltan que "no hacer el túnel también perjudica a esta parte de nuestro término, porque hay muchas empresas pendientes del mismo para invertir en Coria, en nuestro parque industrial que estará equidistante entre Cádiz y Huelva, con la riqueza que ellos supone".

Por último, la moción insta a "elevar nuestra voz y pedir a todos los diputados elegidos en la provincia de Sevilla en las últimas elecciones generales que no permitan esta afrenta a Coria, en particular, y a Sevilla en general. Los intereses de los corianos deben estar por encima de los intereses de sus partidos. Nuestro futuro está en su apoyo", concluyen.