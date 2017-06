Benedito emprenderá una moción de censura contra Bartomeu y su Junta Directiva

Etiquetas

Intentará aunar a la oposición junto a Laporta o Freixa, con quien ya ha establecido contacto

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona Agustí Benedito ha anunciado este jueves que emprenderá una moción de censura este verano contra el actual presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, y su Junta Directiva por serias discrepancias con los dirigentes y por creer que están provocando la "peor crisis institucional" de los últimos tiempos.

"Como la Junta no dimite, y hay un sentimiento mayoritario de que deberían hacerlo, por eso este verano el Barça vivirá la tercera moción de censura de sus últimos años. Hay pérdida de confianza, les he pedido reiteradamente que dimitan, no lo han hecho. Tienen intención de aguantar 'caiga quien caiga'", apuntó Benedito en rueda de prensa en el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Para sacar adelante una moción de censura hace falta la firma del 15% de la masa social con derecho a voto. Hace dos años en las elecciones presidenciales eran 109.000 los socios que formaban el censo, así que harían falta alrededor de 16.500 firmas para emprender el voto de censura. De momento, Benedito confía en tirarlo adelante pese al "reto inmenso" que ello representa.

Eso sí, comentó que ve "materialmente imposible" ir este viernes al club a presentar al escrito de la moción, esperar cinco días para tener las papeletas y tener 14 días hábiles para recoger las firmas, por lo que la moción no tiraría adelante hasta julio una vez tenga asegurada una base de adhesiones y, quizá, el apoyo de Laporta o Freixa para aunar fuerzas.

"Pongo al servicio de los socios de forma altruista, pues lo cubriré yo económicamente, una herramienta a la que acogerse. He informado personalmente a los expresidentes, como a Joan Laporta, y también a Toni Freixa lo que hoy anunciaría. Esto no son unas elecciones. Aquí hemos de coincidir todos en que se ha perdido la confianza. Quiero recoger la máxima pluralidad, son distintas sensibilidades las que conviven en el club, y en este punto podemos coincidir", comentó.

Así, en cuanto al cuándo de presentar la moción, dejó entrever que hacia julio. "Tenemos un deseo, que es hacerlo cuanto antes posible. Pensar que 16.500 firmas mínimo te obliga a recoger unas 1.000 al día, si no te las traen necesitas 200 vehículos y 250 personas muy bien coordinados. No me extraña de que estén tranquilos de que nadie se atreverá a hacerles una moción de censura. Cuanto antes mejor pero difícilmente en junio", reconoció.

"Es un reto enorme, y quien quiera venir por el miedo a que en el resto de años de Bartomeu el Real Madrid vuelva a ganar tres 'Champions', bienvenido será. No hace que falta que tengamos 16.000 adhesiones previas para hacerlo, seguro que tendremos moción de censura", comentó.

Y es que Benedito cree que el FC Barcelona vive la peor crisis institucional en los últimos 50 años. "La situación es de gravedad, por el pacto con la Fiscalía vergonzoso de junio del año pasado, que ya hubiera merecido la dimisión o moción de censura", señaló.

ROSELL, FAUS Y BARTOMEU, "EL TRIDENTE DE CATAR"

En este sentido, lamentó que el club haya sido condenado por dos delitos fiscales como contrapartida, a su juicio, a la salvación de Bartomeu y Rosell. "Bartomeu sitúa al Barça en una situación insostenible como aceptar una condena, con el agravante que el poner al Barça en esta gravedad lo hace para salvarse a sí mismo y a su amigo Sandro Rosell", cargó.

Por otro lado, la segunda gran razón que lleva a Benedito, tercero en los comicios de 2015 tras Bartomeu y Joan Laporta, a promover esta moción de censura es la relación del club con Catar en tema de patrocinio que el excandidato atribuye a "intereses personales" de Rosell, Faus y Bartomeu de ligar "sus empresas" con los cataríes.

Además, cree que este patrocinio no se explica "si no se tienen en cuenta los intereses económicos personales del 'tridente de Catar', que son Rosell, Bartomeu y Faus". "Intervienen por sus intereses personales de sus empresas en cerrar esta relación con Catar. Rosell está en prisión, Faus está fuera y queda uno, que es Bartomeu, y sigue y como presidente", apuntó.

Además, Benedito presentó una página web 'votdecensura2017.cat' bajo el lema 'Els socis decidim' ('Los socios decidimos') y un número de teléfono (93 173 00 03) habilitado para aquellos socios del FC Barcelona que quieran sumarse a este intento de moción de censura. Hasta el momento, son casi 350 las adhesiones que han tenido en apenas dos horas.