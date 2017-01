Camargo dice que "el PP ha ganado una diputada"

Etiquetas

La portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, ha lamentado este martes lo sucedido en la Mesa del Parlament y ha ironizado diciendo que "el PP ha ganado una diputada", en referencia a la presidenta del Parlament, Xelo Huertas.

Así se ha expresado Camargo en declaraciones a los medios después de la Mesa del Parlament que se ha visto interrumpida tras abandonar la sala los diputados del PP, Miquel Vidal y Miquel Jerez, y la presidenta Xelo Huertas.

Camargo ha censurado que Huertas "se ha juntado" con el PP para hacer "un frente común" para enfrentarse "al reglamento del Parlament".

Asimismo, la portavoz de Podemos ha puesto en tela de juicio que Huertas mantenga su acta de diputada y se la ha vuelto a reclamar.

Por otro lado, le ha pedido que "deje de prevaricar" y ha considerado que podría haber indicios de delito en la actuación de Huertas: "Absolutamente irregular, como mínimo", ha enfatizado.

Paralelamente, Camargo no ha querido hacer declaraciones sobre la imputación de la diputada Marta Maicas por el uso no autorizado de la firma de la también expulsada Montserrat Seijas porque "está sub judice".

Además, ha indicado que todavía no han recibido notificación de la demanda interpuesta por Huertas contra el partido. Por ello, desde Podemos consideran que Huertas no puede emplearlo como justificación porque no se ha admitido a trámite.