Cifuentes asegura que Rajoy estaba informado de su actuación en la moción de censura y no tiene miedo a otra

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este lunes que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, estaba informado "en todo momento" de su actuación en la moción de censura que se celebró hace dos semanas en la Asamblea de Madrid y ha asegurado que no tiene miedo a que le presenten otra.

Así lo ha dicho en un desayuno informativo preguntada por la moción de censura que se celebró en la Asamblea de Madrid una semana antes de la que Podemos defendió contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy hace seis días.

Cifuentes ha indicado que espera que no haya más mociones, pero no ha aclarado si en caso de darse una nueva intervendría en pleno, algo que no hizo en la que le presentó la formación morada.

"Si las hubiera, igual sí o no. Ya veríamos", ha afirmado la popular, quien ha señalado que la moción de censura fue un "auténtico circo" y en algunos momentos un "espectáculo grotesco". Según ha relatado, ella tenía previsto intervenir al final, pero no lo hizo porque "se convirtió en un espectáculo dantesco" y en un "cruce de insultos terribles".

La presidenta madrileña ha asegurado que Rajoy "estuvo informado en todo momento de cuál iba a ser la actuación del Grupo Parlamentario y del Gobierno" en la moción de censura madrileña, de la que, a su juicio, el Gobierno autonómico "salió más reforzado".

Preguntada por si tiene miedo a otra moción ha aseverado que no tiene miedo a "nada". "Solamente tengo miedo a que les pase algo a mis hijos y a mi familia", ha destacado Cifuentes, quien, además, ha considerado que esa hipotética moción "no tendría ninguna posibilidad de prosperar" porque se necesita a Ciudadanos y se está cumpliendo el acuerdo de investidura de manera "bastante rigurosa".

Así, ha continuado diciendo que en tanto en cuanto se cumpla ese acuerdo "más allá de críticas puntuales", Cs "no puede tener queja del grado de cumplimiento del acuerdo" y por lo tanto "es complicado que se pueda producir un cambio de gobierno".