Cifuentes critica que los portavoces de Podemos "han salido como miuras" en la moción de censura

Cree que Garrido ha dejado "en evidencia" que Podemos quería que fuera "el primer acto" de la moción del Congreso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha criticado este jueves que los portavoces del Grupo Parlamentario de Podemos "han salido como miuras" en el debate de la moción de censura que se está celebrando en la Asamblea de Madrid y ha afirmado que la candidata, Lorena Ruiz-Huerta, le ha "defraudado mucho".

"Creo en el debate y confrontación de ideas y han salido portavoces de Podemos como miuras insultando con ese discurso tan terrible", ha afirmado Cifuentes en el receso que se ha producido tras la primera parte del debate parlamentario marcado por las críticas a las formas.

La presidenta del PP de Madrid ha dicho que "esperaba un discurso más constructivo", ya que esto es "una moción de censura y se supone que tiene que haber una alternativa con propuestas y un programa" y lo que se ha escuchado es una "gran retahíla de insultos y muchísimas criticas a gobiernos anteriores".

"No entiendo qué han venido a censurar, si a mi gobierno o a gobiernos anteriores, porque las críticas han sido sobre todo a gobiernos anteriores y, sobre todo, he visto una candidata que no tiene programa, proyecto, ni experiencia", ha afirmado Cifuentes en los pasillos de la Asamblea, donde ha insistido en que le ha "defraudado mucho" la candidata Lorena Ruiz-Huerta, y le ha "sorprendido bastante ese intento de Podemos y PSOE de amordazar al Gobierno".

La presidenta se refería a las críticas que ha habido durante la jornada por parte de PSOE y Podemos a la petición de palabra por parte del 'número dos' de Cifuentes, Ángel Garrido.

Sobre la intervención de Garrido, ha considerado que "ha estado muy adecuado dando una réplica en un tono de dar respuesta a las barbaridades que por parte de Podemos" se habían dicho. "Me ha gustado mucho", ha afirmado Cifuentes, quien ha explicado que su 'número dos' tiene un sentido del humos "fino" y una fina ironía.

A su juicio, Garrido ha dejado "en evidencia la estrategia de Podemos de convertir la moción de censura en el primer acto de la moción que les interesa, que es la del Congreso". Prueba de ello, ha continuado, es que en la tribuna de invitados están los "líderes nacionales supervisando" la actuación de Ruiz-Huerta y de Espinar.

La presidenta ha considerado que a Podemos esto "no les ha salido bien" porque "se ha demostrado que Podemos no puede ni tiene los apoyos".

Preguntada por las palabras de Garrido que ha hecho alusión a que la jornada de hoy era "puesta de largo" de Ruiz-Huerta, ha explicado que quería "poner en evidencia las contradicciones de Podemos" usando un "símil desafortunado" utilizado hace días por Ramón Espinar.

"Es una expresión muy machista de Ramón Espinar que ha utilizado Ángel Garrido para poner en evidencia el machismo de Podemos refiriéndose a esto como baile de debutantes", ha explicado.

La popular ha dicho que ella se someterá a mociones de censura o al control parlamentario "todas las veces que lo deseen" los grupos, y ha remarcado que estará "siempre" a lo que diga el parlamento.