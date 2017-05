Cifuentes no ha decidido todavía si intervendrá en el debate de la moción de censura de Podemos

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este miércoles que no ha decidido todavía si intervendrá en el debate de la moción de censura de Podemos contra ella que se celebrará este mes de junio en la Asamblea de Madrid.

Así lo ha dicho en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, preguntada por si ella intervendrá en el debate de la moción de censura que Podemos Comunidad de Madrid ha registrado para desbancarle de la Real Casa Casa de Correos.

"No he tomado ninguna decisión al respecto. Ese tema todavía ni me lo he planteado", ha asegurado Cifuentes, quien se ha preguntado cómo va a haber tomado la decisión si ni siquiera se sabe cuándo va a ser la moción.

Ayer mismo, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, dijo que la presidenta no tiene obligación de intervenir en este debate aunque tiene la potestad y consideró que el que hablaría sería él.