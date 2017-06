Cifuentes insiste en que la moción de censura de Podemos es "a la acción de gobiernos anteriores"

Etiquetas

Dice que la portavoz de la formación morada en la Asamblea de Madrid es una especie de "telonera" a la moción de Rajoy

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reiterado este jueves a su llegada al Pleno de la Asamblea donde se debate la moción de censura presentada por Podemos que esta se trata de una moción de censura "a la acción de gobiernos anteriores".

"Un partido que perdió de manera estrepitosa las elecciones, que es Podemos, ahora quiere platear una moción de censura a mitad de legislatura, además a la acción de gobiernos anteriores, porque a lo largo de estos 23 meses lo que hemos visto pleno tras pleno es que ellos han estado permanentemente criticando y poniendo en cuestión la política de los gobiernos anteriores, han renunciado a ejercer el control de gobierno sobre mi gobierno", ha indicado Cifuentes en declaraciones a los medios.

Cifuentes ha dicho que todavía no está decidido si ella o algún otro miembro del Gobierno va a intervenir o no durante el debate, lo que se decidirá "sobre la marcha, según las cosas que se vayan debatiendo". A la pregunta de si teme salir debilitada de la moción de censura, la presidenta regional ha respondido: "No, en absoluto, yo creo que al contrario".

"Yo creo que esto va a ser un fracaso de ellos, y por supuesto quienes van a salir debilitados son los diputados de Podemos y especialmente la portavoz de Podemos", ha aseverado, en alusión a la candidata de la moción de censura, Lorena Ruiz-Huerta.

Según Cifuentes, a Ruiz-Huerta "la quieren utilizar como una especie de telonera en la moción de censura del próximo día 13", en referencia a la moción de censura contra Mariano Rajoy, que, a su juicio, "es el verdadero objetivo de todo esto".

Y es que la presidenta regional ha asegurado que "Podemos está supliendo su falta de proyecto político" con "esta política espectáculos que ellos hacen del niño de (Carolina) Bescansa, de autobuses con las caras y ahora estas mociones de censura que no tienen ninguna posibilidad de salir adelante pero que les permiten, como dijo su líder, Pablo Iglesias, tener un espacio mediático". "Eso es lo que quieren, el show, el espectáculo, creo que es una falta de respeto hacia los madrileños", ha apostillado.

"No han hecho una sola propuesta en lo que va de legislatura para Madrid", ha recalcado Cifuentes, quien ha aseverado que ella se dedica a trabajar y que hoy también lo va a hacer y va a escuchar cuál es el proyecto de Podemos aunque en estos dos años no haya hecho "ni una sola propuesta verdaderamente importante para los ciudadanos de Madrid".