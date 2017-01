Clavijo estudia "muchas fórmulas" para dar estabilidad al Gobierno canario y rechaza someterse a una moción de confianza

Etiquetas

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este miércoles que en estos momentos estudia "muchas fórmulas" sobre cómo dar estabilidad a su Ejecutivo, entre las que están la "incorporación de algunas fuerzas políticas a las tareas de Gobierno" o los "acuerdos puntuales".

Clavijo reconoció, durante la rueda de prensa para anunciar los nombres del nuevo vicepresidente y consejeros regionales, que "hay conversaciones con otras fuerzas" y que se están poniendo encima de la mesa diversas formas de garantizar la estabilidad en el máximo órgano de gobierno autonómico.

"Arrancaremos el año con fortaleza. Va a haber mucho dialogo", aseveró el presidente de Canarias, quien insistió en que su prioridad es dar "estabilidad".

RECHAZO A LA CUESTIÓN DE CONFIANZA EN EL PARLAMENTO DE CANARIAS

Clavijo, además, rechazó someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento de Canarias --algo que debería partir del propio presidente autonómico--, ya que considera que el programa de Gobierno "no se ha modificado".

"Nuestro programa de Gobierno no se ha modificado y no se va a modificar. Por lo tanto, no hay motivo para someterme a una moción de confianza. Quiero ser parte de la solución de los problemas de los canarios y dejar aparte el ruido generado", concluyó.