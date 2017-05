Compromís votará a favor de la moción de censura pero critica que Podemos esté "encabezonado" pese a no tener apoyos

Etiquetas

Mata dice que "nadie que conozca quiere a Iglesias de presidente" y Podemos apunta a "la pelota en el tejado" de los socialistas

El síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Fran Ferri, ha asegurado este martes que la formación votará a favor de la moción de censura presentada por Podemos en el Congreso contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque ha cuestionado que este partido esté "encabezonado" en que la moción salga adelante "sea como sea aunque saben que el resultado va a ser un 'no' y Rajoy acabará fumándose un puro".

Ferri se ha manifestado en estos términos en declaraciones a los medios tras la Junta de Síndics, al ser preguntado por la moción de censura y por la postura de Compromís en el Congreso respecto a esta cuestión.

"Compromís tiene claro que no podemos tener un Gobierno que nos margina, insulta y además ampara la corrupción. Es urgente presentar una moción, pero más urgente es presentarla y que se apruebe", ha destacado el parlamentario, quien ha instado a todos los partidos del cambio con representación en la Cámara Baja a sentarse y estudiar la posibilidad de que la moción "salga adelante".

En este sentido, ha cuestionado que los partidos que han presentado la moción "estén encabezonados en que salga adelante sea como sea aunque saben que el resultado va a ser un no y Rajoy acabará fumándose un puro".

Desde el PSPV, el portavoz Manolo Mata ha considerado que "quien haya entendido que jugar con la grave gestión de Rajoy se va a superar porque alguien levante una bandera diciendo 'Yo seré candidato a la Presidencia del Gobierno', sin que nadie conozca su programa y sin hablar con nadie, está cometiendo un error". A su juicio, la propuesta del diputado de Compromís en el Congreso Joan Baldoví de "retirarla y hablar sobre ella" es importante y los socialistas la ven "con mucha simpatía".

"NO CONOZCO A NADIE QUE QUIERA A IGLESIAS DE PRESIDENTE"

"Yo no conozco a nadie, excepto a los votantes de Podemos y cada vez menos, que quieran a Pablo Iglesias de presidente", ha subrayado Mata, quien ha agregado que plantear la moción de censura ahora "no es lo mejor para desplazar a un gobierno corrupto", puesto que no cuenta con los 176 apoyos necesarios.

Además, ha indicado que si él estuviera en el grupo parlamentario en el Congreso no daría respaldo a la moción y, probablemente, se abstendría, aunque ha precisado que la decisión sobre la postura del partido en la votación debe tomarla el PSOE en el Congreso.

LA PELOTA "EN EL TEJADO" DEL PSOE

Sobre esta misma cuestión, el síndic de Podemos, Antonio Montiel, ha expresado que Compromís por un lado muestra su apoyo a la moción de la formación morada pero por otra parte "deja entrever que podría hacer lo mismo si hubiera otra por parte del PSOE". A su juicio, en este caso "la pelota no está en el tejado de Compromís", sino en el del PSOE, por lo que ha pedido a los socialistas que reacciones "ya".

"Creo que no es tanto cuestión de aritméticas parlamentarias, sumo cuatro, me llevo uno, estas cosas a las que parece jugar Compromís, sino es cuestión de un debate social" sobre la situación del país y las alternativas que se pueden ofrecer. Según Montiel, la "única" es que Rajoy "deje de ser presidente del Gobierno; que sea de una vez o en dos empujones ya lo veremos", ha subrayado.

"Imagino que Compromís será coherente, votará a favor y dejará la posibilidad de que si hay una nueva moción de censura se pueda seguir adelante", ha apostillado el portavoz de Podemos.