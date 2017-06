Cs dice que el PDeCAT no exige la dimisión de Gordó para no perder un voto en el Parlament

Etiquetas

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha dicho este sábado que el PDeCAT no ha exigido la dimisión del diputado de JxSí Germà Gordó para no perder un voto en el Parlament "necesario para su proyecto de separación" y ha asegurado que no calificaría de presiones del partido el hecho de que se traslade al grupo mixto.