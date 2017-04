Cs recuerda a Forcadell que "todo el mundo es igual ante la ley"

Etiquetas

Carrizosa ve la reforma del reglamento como "la antesala de una DUI"

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha recordado este martes a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al resto de miembros de la Mesa de JxSí y SíQueEsPot investigados por permitir que se votaran resoluciones soberanistas en la Cámara catalana que "todo el mundo es igual ante la ley".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa en la cámara después de que el TSJC haya citado a declarar como investigada a Forcadell y a la secretaria primera del Parlament, Anna Simó, el lunes 8 de mayo, mientras que el viernes 12 de mayo están citados el vicepresidente de la Cámara catalana, Lluís Corominas, y la secretaria cuarta, Ramona Barrufet, todos del grupo de JxSí.

El TSJC también ha incluido ahora en la causa al secretario tercero de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet (SíQueEsPot), al que ha citado para el martes 23 de mayo con el fin de comunicarle su situación de investigado y darle traslado de la querella.

Tras expresar su respeto por las resoluciones judiciales, Carrizosa ha defendido que los políticos "no deben tener privilegios" así como que los tribunales puedan trabajar sin presiones desde la política.

También ha acusado a los independentistas de ser los que "judicializan la política con sus continuos incumplimientos", y ha instado al Govern a empezar a trabajar para todos los catalanes.

Sobre la reforma del reglamento del Parlament que se aprobará esta semana en el pleno, Carrizosa la ha definido como "la antesala de una declaración unilateral de independencia" y ha acusado a JxSí y CUP de imponerla y gestarla a puerta cerrada.

"Los que dicen que en el Parlament no se puede hablar de independencia, solo hablan de este monotema, y quieren que la oposición no pueda hablar del monotema si no es en la línea que ellos quieren", ha reprochado.