MOCIÓN. EL PSOE NO DESCARTA ABSTENERSE PERO ADVIERTE DE QUE “PABLO IGLESIAS NO ES PRESIDENCIABLE”

La diputada por Asturias y coordinadora de la campaña de Pedro Sánchez en las pasadas primarias, Adriana Lastra, no aclaró este jueves la posición que adoptarán los socialistas ante la moción de censura de Podemos contra Mariano Rajoy, si bien advirtió que “Pablo Iglesias no es presidenciable”.Lastra, que ejerció de portavoz del equipo de Sánchez, no explicó si el PSOE votará abstención o en contra cuando se le preguntó por el sentido del voto que adoptará el Grupo Parlamentario Socialista y remarcó que esa es una “decisión que compete” a la Gestora. Oficialmente, hasta la constitución del Congreso Federal, la dirección política sigue en manos de la Gestora aunque el secretario general sea ya Pedro Sánchez, lo que Lastra describió como un “limbo”.Lastra, que compareció tras explicar las enmiendas que presentarán a la ponencia elaborada por la Gestora, reiteró que las mociones tienen que ser “constructivas” y que se planteen para “salir adelante”, contar un el “apoyo y el consenso” de otras fuerzas, y con un programa político detrás. “Ahora mismo no se da el acuerdo político, ni el consenso, ni hay un programa político detrás”, remarcó.“Rajoy es censurable pero Pablo Iglesias no es presidenciable”, recalcó Lastra, quien no quiso avanzar qué postura adoptarán y se limitó a recordar que ahora están en mitad de un proceso congresual. Indicó que “nada es descartable a futuro” pero que “ahora no se dan las condiciones” y una moción ahora “sólo nos llevaría a la frustración por no verla salir adelante”.Por otra parte, recordó que la nueva dirección de Ferraz “no vamos a interferir en ningún proceso de elección cargo” como aseguró que tampoco “nunca” se hizo en la etapa anterior de Sánchez.Además, reconoció que, como se esperaba, se está asumiendo el “resultado inapelable” de las primarias y en “casi todos” los territorios se está reproduciendo ese resultado en la elección de delegados de manera que se camine a un “congreso tranquilo”, del que salga una Ejecutiva “fuerte” donde “todo el mundo” se vea “reflejado y cómodo”.El equipo de Sánchez ha preparado 84 enmiendas, que ocupan 71 páginas, en las que se recoge el proyecto de Sánchez en estas primarias y algunas ideas del documento que presentó Patxi López. Del que presentó Susana Díaz, tras leerlo, no han aprovechado ninguna medida.