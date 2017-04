La Diputación pide a Endesa que acelere la instalación eléctrica definitiva del Hospital del Guadalhorce

Etiquetas

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado por unanimidad instar a Endesa a agilizar la ejecución de la instalación eléctrica definitiva del Hospital del Guadalhorce para que, de ese modo, pueda abrirse el área quirúrgica y de hospitalización.

IU Para la Gente ha presentado una moción urgente para preguntar sobre el convenio entre la Diputación y Endesa de noviembre de 2015, que "no ha avanzado en nada, estando pendiente aún la acometida eléctrica definitiva". El plazo de puesta en servicio fijado era de 18 meses, por lo que cumpliría el próximo mes de mayo.

Así, solicitaban información al equipo de gobierno de la Diputación sobre el convenio y el retraso en las obras, además de que se exigiera el cumplimiento de los plazos para ejecutar estos trabajos. Ante esto, el diputado de Fomento, Francisco Oblaré, ha contestado de viva voz a la diputada de la coalición de izquierdas, Teresa Sánchez, sobre la situación actual "que conozco por los técnicos del Ayuntamiento de Cártama y de Endesa".

En este sentido, ha indicado que ya hay una reunión cerrada entre la Diputación y Endesa, añadiendo que el proyecto de la acometida está redactado y en fase de exposición pública. "Lo conoce el Ayuntamiento de Cártama y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, que tiene que darle el carácter de utilidad pública, y esto puede tardar lo que la Consejería quiera".

Posteriormente, ha continuado, la Consejería de Medio Ambiente tiene que emitir una autorización ambiental y serían necesarios otros tres meses para las actas de expropiación de terrenos, por lo que ha confiado en que en ese plazo de tres meses se empiecen a ejecutar los trabajos, que permitirían abrir los quirófanos del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades (Chare).

"Esto no es una alargadera que se hecha de una habitación a otra para que tengamos luz; es una red eléctrica desde Villafranco del Guadalhorce que tiene que tener la potencia suficiente", ha sostenido, al tiempo que ha indicado que no se le pueden "dar palos" a la Diputación de Málaga, "que es la que intentó ayudar aunque no sea de su competencia".

UN HOSPITAL QUE SIGUE "CON LUZ DE OBRA"

Oblaré ha recalcado que ningún profesional sanitario va a operar y que se le pueda ir la luz del quirófano: "el hospital está aún con la luz de obra; Endesa tiene la responsabilidad que tiene y nosotros hemos pagado lo que nos comprometimos a pagar".

El portavoz del PSOE, Francisco Conejo, ha propuesto una enmienda de adición a la moción de IU añadiendo que se debe garantizar la seguridad de la continuidad del suministro eléctrico en el hospital para evitar cortes, teniendo en cuenta la importancia de que esto no se produzca en el Área Quirúrgica ni en la de hospitalización.

También se ha pedido que la Diputación solicite una reunión con Endesa en la que participen "todos los grupos de la Corporación, representantes de distintas administraciones implicadas y de la plataforma Hospital del Guadalhorce para tratar sobre el estado de ejecución del convenio para instalar la línea eléctrica definitiva".

Desde Ciudadanos, la portavoz adjunta, Teresa Pardo, ha recordado que hace escasamente un mes su grupo presentó una moción similar y se ha preguntado cómo se construye "una mole hospitalaria y no se tiene un certificado de vertidos ni el suministro eléctrico".

En los mismos términos se ha pronunciado la portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, quien lo ha considerado "inadmisible". "Se levanta un hospital sin tener resuelto el suministro eléctrico pero una vez que estamos en este punto el hecho de que siga sin resolverse da para pensar. Esto lo cuentas y no se lo cree nadie", ha apostillado.

En este punto, Conejo ha señalado que hay "decenas de casos" similares, donde hay problemas urbanísticos o una tramitación administrativa "compleja" como ha sido este Chare. Ante esto, Oblaré ha dicho que "no es para estar satisfechos" que se hayan tardado "12 años en hacer un hospital".

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, el Pleno ha rechazado, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, la moción del PSOE sobre la implantación de la jornada de 35 horas en la Diputación malagueña. El equipo de gobierno ha defendido que no pueden apoyar ni abstenerse de una medida que es contraria a la ley hoy por hoy.

"En cuanto se permita se hará, no podemos adoptarla para que luego haya una sentencia que lo haga nulo y ¿qué pasaría, tendrían que devolver las horas?", ha sostenido la diputada de Recursos Humanos, Pilar Fernández-Figares, quien ha agregado que aunque la intención "es buena, hay una imposibilidad jurídica". "Cuando lo hagamos será con todas las garantías para que no vengan luego detrás diciendo que estamos actuando de manera ilegal", ha defendido.

El portavoz socialista, Francisco Conejo, ha incidido en que muchos ayuntamientos del PP en España que no están aplicando estas jornadas de 37,5 horas y otras están ya aplicando las 35, como la Junta de Andalucía: "es cuestión de que el Gobierno no nos lo recurra, hablen ustedes con sus amigos de Madrid para que no lo recurran".

Además, Conejo ha defendido que esta jornada de 35 horas genera nuevos puestos de trabajo; mientras que el portavoz de IU Para la Gente, Guzmán Ahumada, ha incidido en que reducir la jornada actual "no es un capricho sino que es recuperar derechos", incidiendo en que el PP tiene un objetivo claro: "acabar con lo público"; algo que ha negado la diputada 'popular', quien ha puesto como ejemplo que la Subdelegación del Gobierno en Málaga ha pedido al Ayuntamiento de Marbella que vuelva a instaurar la jornada de 37,5 horas.

Rosa Galindo, de Málaga Ahora, ha votado a favor de esta moción porque "defiende los derechos de los trabajadores", mientras que Ciudadanos se ha abstenido. Según la diputada de la formación naranja, Teresa Pardo, "no podemos prometer lo que no podemos cumplir".

Durante la sesión plenaria ordinaria de este mes de abril se han aprobado por unanimidad otras mociones como la del PP de sumarse a la propuesta para que el espeto de sardinas sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, que se ha hecho institucional; o que El Paso de Riogordo sea Fiesta de Interés Turístico Internacional, ésta con la abstención de IU Para la Gente y Málaga Ahora.

Asimismo se ha aprobado de manera unánime la moción del PSOE para que se lleven a cabo las auditorías en el Patronato de Recaudación Provincial y en la empresa Turismo y Planificación Costa del Sol. Igualmente se han aprobado las mociones de Ciudadanos para que se instale de manera piloto el quinto contenedor de reciclaje en un municipio de la provincia y la ampliación de la Gran Senda del Guadalhorce hasta el nacimiento del río.

También han salido adelante las mociones de Málaga Ahora para que la provincia no cuente con un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y que se realice un plan de accesibilidad en municipios menores de 20.000 habitantes. Igualmente se ha aprobado por unanimidad la moción del PP para suscribirse a la Declaración de Sevilla referente a los compromisos de las ciudades por la economía circular.

No se ha aprobado, tras el debate generado, la moción de IU Para la Gente sobre la gestión pública de la planta de Valsequillo y sí se ha dado luz verde a la moción de Ciudadanos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía), "injustamente cobrado a contribuyentes de la provincia". De la misma se han retirado dos puntos pero los cuatro restantes se han votado por separado con mayoría de abstenciones.

Por último, IU había solicitado la comparecencia del presidente de la Diputación, Elías Bendodo, para informar del cumplimiento de los acuerdos aprobados por el pleno en numerosas mociones, pero la portavoz del PP, María Francisca Caracuel, ha señalado que no podía informar de tantos acuerdos y que se realizaría por escrito.