Geroa Bai presenta un texto sobre el TAV y lo pospone a petición de Bildu a la espera de reunirse el cuatripartito

Geroa Bai ha presentado una declaración institucional en la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra en torno al tren de alta velocidad pero ha pospuesto su debate a la próxima semana, a petición de EH Bildu, para que esta semana se celebre una reunión del cuatripartito con el Ejecutivo tras la reunión de la semana pasada entre el Gobierno central y el navarro.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha pedido que "no se desaproveche" que el TAV sea una realidad en 2023. "Pero EH Bildu dice no, Podemos dice no e I-E no, Geroa Bai no sabemos qué está diciendo porque un día la portavoz del Gobierno dice una cosa, al día siguiente el vicepresidente dice la contraria...", ha dicho, para señalar que van a preguntar en el pleno a Uxue Barkos la posición del Gobierno de Navarra sobre el TAV. "Que se dejen de marear la perdiz, de su líos, que hablen claro y nos lo cuenten a todos", ha dicho.

Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha explicado que en la Mesa y Junta "Bildu ha pedido más tiempo para posicionarse" sobre la declaración que llevaba GBai, "por lo que la declaración no se retira y será la primera que se discuta el lunes que viene". Martínez se ha mostrado partidario de la firma de un convenio sobre el corredor ferroviario entre las dos Administraciones y ha confiado en que, dentro del cuatripartito, sean capaces de "reducir diferencias".

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha explicado que quieren conocer de "primera mano" la propuesta del Ministerio y "hasta que no se produzca la reunión nos parece una imprudencia aprobar la declaración en estos términos". "Hay asuntos que aclarar", ha comentado, para indicar que "esperamos que esta semana se produzca" el encuentro.

Desde Podemos, Carlos Couso ha indicado que su grupo también entiende que antes de aprobar la declaración "hay cosas que hablar" y ha señalado que "quizás lo que se está planteando es un modelo de ferrocarril con el que no estamos de acuerdo, con un altísimo coste económico, un modelo que ha fracasado en el Estado". Según ha dicho, "por encima de la velocidad tiene que estar el principio de conectividad". "Hay que hacer estas cosas con seriedad e ir a modelos de planificación a cien años", ha opinado, para señalar que en el acuerdo programático, en algunos puntos, fueron "genéricos".

La socialista María Chivite ha señalado que preguntarán al Gobierno sobre el TAV, porque "ya vale de esta situación de ambigüedad". "La presidenta del Gobierno tiene que decir lo que opina, si opina lo que dice Bildu o lo que dice el vicepresidente económico"", ha manifestado, para señalar que el PSN coincide con Ayerdi. "Ya vale de que la presidenta esté callada", ha expuesto.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha señalado que "Bildu ha solicitado a Geroa Bai que retirase la declaración y Geroa Bai ha claudicado". "Esto tiene importancia viendo las diferencias de pareceres en el seno del cuatripartito", ha comentado, para esperar que el Gobierno sea "valiente" y "tire para adelante con el TAV". Según ha advertido, "la alta velocidad se va a traer a Navarra sí o sí".