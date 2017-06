Gordó renuncia a presidir la comisión de justicia del Parlament pero no al escaño

Etiquetas

El exconseller y diputado de JxSí en el Parlament Germà Gordó dejará de presidir la comisión de justicia de la cámara pero conservará el escaño, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le haya abierto una investigación por supuesta participación en la trama del presunto cobro de comisiones ilegales en CDC.

Así lo han explicado el propio diputado y el PDeCAT en un comunicado conjunto, ante la demanda de parte de la oposición para que deje esta responsabilidad y su acta de diputado en el Parlament.

La CUP, Carlos Carrizosa (Cs), los republicanos Joan Tardà y Gabriel Rufián y las juventudes de ERC son los que abiertamente han exigido la dimisión de Gordó, mientras que PSC le reclama una profunda reflexión sobre su situación política, SíQueEsPot quiere que asuma responsabilidades y el PP pide que abandone la presidencia de la comisión.

AUTO DEL TSJC

El auto de la Sala Civil y Penal del TSJC se declara competente para investigar a Gordó --dada su condición de aforado al ser diputado-- y abre diligencias contra él por los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos.

Gordó se ha reafirmado, en declaraciones a Europa Press, en que no ha cometido ilegalidades en la financiación de CDC, y de hecho en su reciente comparecencia en el Parlament sostuvo que siempre había actuado de acuerdo con el ordenamiento jurídico y negó que las reuniones que mantuvo con empresarios siendo secretario del Govern estuviesen relacionadas con la supuesta financiación ilegal de CDC.

"Claro que me he reunido con empresarios. Sólo faltaría. Y con sindicatos, entidades culturales, colegios profesionales,... Con todos los que me lo pedían", explicó sobre las relaciones con supuestos casos de corrupción que afectan a CDC.

También afirmó que en esas reuniones nadie le pidió nada "en contra del ordenamiento jurídico", que él se limitaba a escuchar los problemas que le planteaban, y que estos encuentros no eran su prioridad.